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Başkan Çoban Bakan Elvan ile görüştü

28.01.2021 16:23 | Son Güncelleme:
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Başkan Çoban Bakan Elvan ile görüştü

Bitlis’in Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan ile görüştü.Başkan Çoban, marka şehir olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Ahlat’a yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında Ankara’da çeşitli temaslarda bulunuyor.

Bitlis’in Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan ile görüştü.
Başkan Çoban, marka şehir olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Ahlat’a yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında Ankara’da çeşitli temaslarda bulunuyor. Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, AK Parti Genel Merkezinde İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz’ün makamında Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan ile Ahlat’la ilgili proje ve yatırımlar hakkında görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Belediye Başkanı Çoban, Ankara’da ilçe adına önemli görüşmeler yaptığını ifade ederek, “AK Parti Genel Merkezinde İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Vedat Demiröz’ün makamında Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfü Elvan’la şehrimizle ilgili proje ve yatırımları konu içeren görüşme gerçekleştirdik. Destek sözü aldık. Katkılarını esirgemeyen Genel Başkan Yardımcımız Vedat Demiröz’e ve Bakanımız Lütfü Elvan’a ilçemiz adına çok teşekkür ederiz” dedi.

Başkan Çoban Bakan Elvan ile görüştü

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