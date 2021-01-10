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Başkan Çoban’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

10.01.2021 08:51 | Son Güncelleme:
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Başkan Çoban’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Bitlis’in Ahlat Belediye Başkanı A.

Bitlis’in Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, basın mensuplarının her koşulda kamuoyunu bilgilendirmek adına özveriyle görev yaptıklarını belirterek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. Belediye Başkanı Çoban, günümüz teknolojileri ile habere ulaşmanın eskiye oranla çok daha kolay hale geldiğini, ancak doğru habere ulaşmakta görsel ve yazılı medyanın büyük bir işlevi yerine getirdiğini kaydetti. Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından birisinin bağımsız basın olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Çoban, “Objektif ve ilkeli basın, toplumların gelişmesinde büyük bir paya sahiptir. Ülkemizin, ilimizin ve ilçemizin gelişmesinde çok değerli katkıları olan basın mensuplarımız, her koşulda büyük bir fedakârlıkla kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Pandemi sürecinde de basın mensuplarımız yaptıkları haberlerle toplumsal duyarlılığa katkıda bulunmuş ve kamuoyunu gelişmelerden haberdar ederek çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesine destek olmuştur. Bu zor dönemde göstermiş oldukları mücadeleden dolayı ayrıca teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylık ve başarılar diliyorum. Bu duygularla milletimizin gören gözü, işiten kulağı olan ve güç koşullarda bile gece gündüz demeden görev yapan basın mensuplarımızın ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Bitlis Namaz Vakitleri 10 Ocak Pazar

İmsak
05:55
Sabah
07:22
Öğle
12:24
İkindi
14:55
Akşam
17:16
Yatsı
18:38

Bitlis Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Pazar

Eren Eczanesi
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Emre Eczanesi
Adilcevaz
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