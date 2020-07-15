YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Başkan Çoban’dan şehit ailesine ziyaret

Başkan Çoban’dan şehit ailesine ziyaret

BİTLİS HABERLERİ  | 15.07.2020 18:33 | Son Güncelleme

Bitlis‘in Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, şehit ailesini ziyaret etti.Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Halit Topuz’un babası Yusuf Topuz’u ziyaret eden Başkan Çoban, burada aile fertleriyle bir süre sohbet etti.

Başkan Çoban’dan şehit ailesine ziyaret

Bitlis‘in Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, şehit ailesini ziyaret etti.
Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Halit Topuz’un babası Yusuf Topuz’u ziyaret eden Başkan Çoban, burada aile fertleriyle bir süre sohbet etti. Her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını ifade eden Başkan Çoban, her türlü ihtiyaçlarında kapılarının şehit ailelerine açık olduğunu söyledi.
Şehit babası Yusuf Topuz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Başkan Çoban’a ziyaretinde Belediye Yazı İşleri Müdürü Nebi Alçiçek ile Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı olan şehit babası Kerem Öztürk de eşlik etti.

Başkan Çoban’dan şehit ailesine ziyaret

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Havuz sonrası poza 1 milyon beğeni! Havuz sonrası poza 1 milyon beğeni!
Bunu kimse beklemiyordu! Eşini son anda fark edince... Bunu kimse beklemiyordu! Eşini son anda fark edince...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ozan Kaan Özdemir imzayı attı

Ozan Kaan Özdemir imzayı attı

Başkan Çetin, kızı Melike’nin nikahını kıydı

Başkan Çetin, kızı Melike’nin nikahını kıydı

Ömrünü verdiği mesleğini ilk günkü heyecanla yapıyor

Ömrünü verdiği mesleğini ilk günkü heyecanla yapıyor

Simav’da 2 ev karantinaya alındı

Simav’da 2 ev karantinaya alındı

Fiat'tan temmuz ayı kampanyası

Fiat'tan temmuz ayı kampanyası

Okçular hedefleri 15 Temmuz için vurdular

Okçular hedefleri 15 Temmuz için vurdular

Bitlis Namaz Vakitleri 15 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:08
Sabah
04:53
Öğle
12:23
İkindi
16:16
Akşam
19:42
Yatsı
21:19

Bitlis Nöbetçi Eczaneler15 Temmuz Çarşamba

Deva Eczanesi
Merkez
Büyük Eczanesi
Adilcevaz
Ahlat Eczanesi
Ahlat
Yavuz Eczanesi
Guroymak
Y. Eczanesi
Hizan
H.Gizem Eczanesi
Tatvan
Toprak Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Ahlat’ta bir bina karantinaya alındı

Ahlat’ta bir bina karantinaya alındı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Tatvan’da sağanak yağış taşkınlara neden oldu

Tatvan’da sağanak yağış taşkınlara neden oldu

Vali Ustaoğlu’ndan Emniyet Ve Tugaya Ziyaret

Vali Ustaoğlu’ndan Emniyet Ve Tugaya Ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.