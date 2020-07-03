YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Başkan Çöl, Kızılay kan bağış noktasını ziyaret etti

Başkan Çöl, Kızılay kan bağış noktasını ziyaret etti

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 03.07.2020 11:59 | Son Güncelleme

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, 15 Temmuz Demokrasi Meydanında kurulan çadırda vatandaşlardan kan bağışı toplayan, Kızılay çalışanlarını ziyaret ederek işlerinde kolaylıklar diledi.Ziyaret sırasında vatandaşlarla sohbet eden Başkan Mustafa Çöl, kan bağışına dikkat çekerek, kan bağışının özellikle bu dönemde büyük önem arz ettiğini, kan rezervlerinin dolmasına destek veren vatandaşları tebrik ederek, her sağlıklı bireyin yılda en az bir kere kan vermesi gerektiğinin altını çizdi.Kızılay’ın kan bağışı noktasında canla başla mesai yapan sağlık çalışanlarını da tebrik eden Başkan Mustafa Çöl, gayretlerinden dolayı teşekkür ederek, zor ve meşakkatli bir iş yaptıklarını, bu bağlamda her türlü desteği hak ettiklerini belirtti.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, 15 Temmuz Demokrasi Meydanında kurulan çadırda vatandaşlardan kan bağışı toplayan, Kızılay çalışanlarını ziyaret ederek işlerinde kolaylıklar diledi.
Ziyaret sırasında vatandaşlarla sohbet eden Başkan Mustafa Çöl, kan bağışına dikkat çekerek, kan bağışının özellikle bu dönemde büyük önem arz ettiğini, kan rezervlerinin dolmasına destek veren vatandaşları tebrik ederek, her sağlıklı bireyin yılda en az bir kere kan vermesi gerektiğinin altını çizdi.
Kızılay’ın kan bağışı noktasında canla başla mesai yapan sağlık çalışanlarını da tebrik eden Başkan Mustafa Çöl, gayretlerinden dolayı teşekkür ederek, zor ve meşakkatli bir iş yaptıklarını, bu bağlamda her türlü desteği hak ettiklerini belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Twitter'dan duyurdu! Fox Tv'nin ünlü yüzü... Twitter'dan duyurdu! Fox Tv'nin ünlü yüzü...
Afyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyorAfyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya'da trafik ışıklarıyla "Maske tak" çağrısı

Sakarya'da trafik ışıklarıyla "Maske tak" çağrısı

Balıkesir'de arıtma havuzuna düşen 2 işçiden biri öldü

Balıkesir'de arıtma havuzuna düşen 2 işçiden biri öldü

Karesi Belediyesi’nden esnafa kira desteği

Karesi Belediyesi’nden esnafa kira desteği

KARDEMİR Genel Kurulu 27 Temmuz'da yapılacak

KARDEMİR Genel Kurulu 27 Temmuz'da yapılacak

Sivas’ta sokak satıcılarına operasyon

Sivas’ta sokak satıcılarına operasyon

Körfezliler’den Nazende kafeye yoğun ilgi

Körfezliler’den Nazende kafeye yoğun ilgi

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 3 Temmuz Cuma

İmsak
03:41
Sabah
05:31
Öğle
13:07
İkindi
17:02
Akşam
20:34
Yatsı
22:15

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler 3 Temmuz Cuma

Begüm Eczanesi
Merkez
Mert Eczanesi
Merkez
Uzman Eczanesi
Merkez
Gözde Tunçer Eczanesi
Basmakci
Tahmısoglu Eczanesi
Bolvadin
Şifa Eczanesi
Cay
Egesu Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

İki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

İki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Park Afyon kapılarını güvenli alışverişe açtı

Park Afyon kapılarını güvenli alışverişe açtı

Afyonkarahisar'da 4 doktoru darbettikleri iddia edilen iki şüpheliden biri tutuklandı

Afyonkarahisar'da 4 doktoru darbettikleri iddia edilen iki şüpheliden biri tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.