Başkan Çöl sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlere katıldı

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Kaymakam Eflatun Can Tortop ile birlikte denetimlere katıldı.

Kaymakam Tortop, Başkan Çöl ve İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur’dan oluşan heyet yurt genelinde olduğu gibi Sandıklı’da da uygulanan denetimlerde uygulama noktalarındaki polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti. Pandemi salgınının önünü kesmek, artan pozitif vakaların sayısını düşürmek için alınan kararlar doğrultusunda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağını denetleyen heyet, görevli polis memuru, jandarma personeli ve zabıta ekiplerine işlerinde kolaylıklar diledi.

Vatandaşlarımızın sokağa çıkma konusunda göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı kendilerine teşekkür eden Başkan Çöl, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak eski günlere dönmek için önlerinde çok az bir adım kaldığını, inşallah 2021 yılında bu salgını hep birlikte yeneceklerini ifade etti.



