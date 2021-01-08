YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Başkan Çolakbayrakdar, "Dönüşümle 825 aile bu kışı sıcacık evlerinde geçiriyor"

Başkan Çolakbayrakdar, "Dönüşümle 825 aile bu kışı sıcacık evlerinde geçiriyor"

08.01.2021 13:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayalleri gerçekleştirerek, mutlu ve huzurlu yuvalar inşa eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 825 aile bu kışı, sıcacık yuvalarında geçirdiklerini söyledi.İlçe belediyeler ölçeğinde Türkiye’deki en büyük kentsel dönüşüm projeleri yapan belediye olduklarını hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini vurguladı.

Hayalleri gerçekleştirerek, mutlu ve huzurlu yuvalar inşa eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 825 aile bu kışı, sıcacık yuvalarında geçirdiklerini söyledi.
İlçe belediyeler ölçeğinde Türkiye’deki en büyük kentsel dönüşüm projeleri yapan belediye olduklarını hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini vurguladı. Kocasinan’ın daha modern bir şehir görünümü kazanması için kentsel dönüşümün gerekli olduğuna sıklıkla dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Kocasinan’ın daha da güzelleşmesi için kentsel dönüşüm en önemli çalışmalarımızdan biridir. Dönüşüm projelerini, sosyal odaklı olarak en kapsamlı şekilde başarılı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Kocasinan’da kentsel dönüşüm alanı toplam 4 milyon 207 bin 873 metrekare alanı kapsamaktadır. 1 milyon 500 bin metrekare alanda aktif olarak çalışma yürütüyoruz. Şu ana kadar teslim ettiğimiz konut sayısı 825 adettir. Gayretimiz, dönüşümle birlikte Kocasinan’ı yenilemek ve Kayseri’ye yakışır bir şekilde şehrin yeni yüzü haline getirmektir. İlçe sakinlerimizin daha mutlu ve daha huzurlu bir şekilde yaşaması için Kocasinan’da daha modern binalar inşa ediyoruz ve çok hızlı bir şekilde konutlar yükseliyor. Yaptığımız dönüşümle vatandaşlarımız özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz, daha güzel şartlarda yaşayacaklar ve geleceğe daha iyi hazırlanmış olacaklar. Hedefimiz; ilçemizde kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde dönüşüm çalışmalarını tamamlayarak, Kocasinan’ı baştan aşağı yenilemektir.”
Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle ilçe sakinlerinin refah düzeyinin artmasını ve yaşam kalitesinin daha da yükselmesi için gayret ettiklerini sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duyan oraya akın ediyor! Baraj suları çekilince ortaya çıktı Duyan oraya akın ediyor! Baraj suları çekilince ortaya çıktı
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
1/

Kayseri Namaz Vakitleri 8 Ocak Cuma

İmsak
06:22
Sabah
07:49
Öğle
12:50
İkindi
15:19
Akşam
17:40
Yatsı
19:02

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Cuma

Deniz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Korkmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Taşhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Eda Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Nalbantoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Adnan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Turgut Reis Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Didim’de deniz patlıcanı toplayan dalgıç vurgun yedi

Didim’de deniz patlıcanı toplayan dalgıç vurgun yedi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

KARDEMİR’de tehdit iddiası

KARDEMİR’de tehdit iddiası

Maçın ardından

Maçın ardından

Başkan Kılınç, muhalefet partili meclis üyeleriyle istişare toplantısında buluştu

Başkan Kılınç, muhalefet partili meclis üyeleriyle istişare toplantısında buluştu

Diğer Haberler

Başkan Çolakbayrakdar, "Basın çalışanları halkın sesidir"

Başkan Çolakbayrakdar, "Basın çalışanları halkın sesidir"

Başkan Büyükkılıç, Sarıoğlan ve Akkışla’da muhtarlarla buluştu

Başkan Büyükkılıç, Sarıoğlan ve Akkışla’da muhtarlarla buluştu

Özvatan’da Cumhur İttifakı dayanışma içerisinde çalışıyor

Özvatan’da Cumhur İttifakı dayanışma içerisinde çalışıyor

Tedavi olmaya gelen kanser hastasının valizini alan şahıs, kayıplara karıştı

Tedavi olmaya gelen kanser hastasının valizini alan şahıs, kayıplara karıştı

Talas’ta 991 çift aile oldu

Talas’ta 991 çift aile oldu

Sema Karaoğlu, Emekliler Derneği’ne üye oldu

Sema Karaoğlu, Emekliler Derneği’ne üye oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.