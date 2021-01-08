Başkan Çolakbayrakdar, "Dönüşümle 825 aile bu kışı sıcacık evlerinde geçiriyor"

Hayalleri gerçekleştirerek, mutlu ve huzurlu yuvalar inşa eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 825 aile bu kışı, sıcacık yuvalarında geçirdiklerini söyledi.

İlçe belediyeler ölçeğinde Türkiye’deki en büyük kentsel dönüşüm projeleri yapan belediye olduklarını hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini vurguladı. Kocasinan’ın daha modern bir şehir görünümü kazanması için kentsel dönüşümün gerekli olduğuna sıklıkla dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Kocasinan’ın daha da güzelleşmesi için kentsel dönüşüm en önemli çalışmalarımızdan biridir. Dönüşüm projelerini, sosyal odaklı olarak en kapsamlı şekilde başarılı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Kocasinan’da kentsel dönüşüm alanı toplam 4 milyon 207 bin 873 metrekare alanı kapsamaktadır. 1 milyon 500 bin metrekare alanda aktif olarak çalışma yürütüyoruz. Şu ana kadar teslim ettiğimiz konut sayısı 825 adettir. Gayretimiz, dönüşümle birlikte Kocasinan’ı yenilemek ve Kayseri’ye yakışır bir şekilde şehrin yeni yüzü haline getirmektir. İlçe sakinlerimizin daha mutlu ve daha huzurlu bir şekilde yaşaması için Kocasinan’da daha modern binalar inşa ediyoruz ve çok hızlı bir şekilde konutlar yükseliyor. Yaptığımız dönüşümle vatandaşlarımız özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz, daha güzel şartlarda yaşayacaklar ve geleceğe daha iyi hazırlanmış olacaklar. Hedefimiz; ilçemizde kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde dönüşüm çalışmalarını tamamlayarak, Kocasinan’ı baştan aşağı yenilemektir.”

Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle ilçe sakinlerinin refah düzeyinin artmasını ve yaşam kalitesinin daha da yükselmesi için gayret ettiklerini sözlerine ekledi.

