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Başkan Çolakbayrakdar: “Hemşehrilerimin keyif alacağı yaşam alanları inşa ediyoruz”

KAYSERİ HABERLERİ  | 27.09.2020 12:55 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Sahabiye Mahallesi’nde yenileme çalışmaları kapsamında yol, kaldırım, otopark, altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Sahabiye Mahallesi’nde yenileme çalışmaları kapsamında yol, kaldırım, otopark, altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Yenilenen Kocasinan’da vatandaşların keyif alabileceği ve yaşamaktan mutluluk duyabileceği yaşam alanları inşa ettikleri vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar’ın incelemeler sırasında karşılaştığı vatandaşlar ise ilçenin çehresini değiştiren kalıcı yatırımlarından dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.
Sahabiye Mahallesi’nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Bölge sakinlerinin hal ve hatırını soran Başkan Çolakbayrakdar, esnafların işletmelerini ziyaret edip, bol ve bereketli kazançlar diledi. Kocasinan’a yeni ve modern bir çehre kazandırmak için yoğun gayret sarf eden Başkan Çolakbayrakdar, yenileme çerçevesinde, alt yapı, üst yapı, yol, kaldırım ve çevre düzenlemesi gibi çalışmaları olabildiğince hızlı bir şekilde yaparak, vatandaşların hizmetine sunduklarını vurguladı.
Kocasinan’ın her bir bölgesini kalkındırmaya, yenilemeye ve güzelleştirmeye devam ettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Sahabiye Mahallemizde başlamış olan yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarımız, etaplar halinde hızlı bir şekilde devam ediyor. Etaplar halinde; kaldırım ve asfalt yenileme, yol altyapı ve üst yapı çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu şekilde her bir mahallemizin içerisinde yaptığımız çalışmalarla Kocasinan’ımızın çehresini değiştirmeye, güzelleştirmeye ve vatandaşlarımıza daha ferah bir mekan sunmaya devam ediyoruz. Sahabiye Mahallemizdeki kalan etapları, bu yıl içerisinde tamamlayarak, hemşehrilerimizin keyif alabilecekleri yaşam alanlarını onların hizmetine sunmuş olacağız. Burası gerek otoparklarıyla gerek yollarıyla daha güzel hale gelecek. İnşallah çalışmalar neticesinde hemşehrilerimiz, daha keyifli ve daha konforlu bir ortamda hizmet alacaklar. Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum.”
Mahalleye yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren esnaf ve vatandaşlar ise Kocasinan’ın çehresini değiştiren konforlu ve kalıcı hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.
Başkan Çolakbayrakdar, ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında geçici olarak kurulacak olan pazar yerini kontrol etti.

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