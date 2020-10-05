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Başkan Çolakbayrakdar: “Kanal ıslahıyla şehrimize yakışır bir kent parçası inşa ediyoruz”

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.10.2020 13:19 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediyesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’ndan geçen Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’ndeki kanal ıslahı ve çevre düzenleme çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor.

Kocasinan Belediyesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’ndan geçen Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’ndeki kanal ıslahı ve çevre düzenleme çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor. Çalışmaları büyük bir titizlikle kontrol eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın farklı noktalarında ihtiyaçları giderirken görsel zenginlik kattıklarını belirterek, “Burada yapılan, temelde bir kanalın ıslahı çalışması gibi gözükse de aslında kanalın sağında ve solundaki güzergahın iyileştirmesiyle birlikte şehrimize yakışır bir kent parçasını inşa etmiş olacağız” dedi.
Hafta sonu Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, yapılan çalışmalarla bölgeyi daha modern bir çevre görünümüne kavuşturacaklarını vurguladı. Kocasinan Belediyesi olarak çevre düzenlemesine büyük önem verdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Hoca Ahmet Yesevi Mahallemizdeki yapmış olduğumuz kanal ıslah çalışması aralıksız sürüyor. Burası daha önce açıkta olan bir kanaldı. Şuanda kanal ıslah edilmeye başlandı ve kısa zamanda bu çalışmaları tamamlayarak, şehrimize yeni bir güzellik ve görsellik katmış olacak. Bir taraftan da Seyrani Mahallesi’ne uzanan kanalda iç temizliği için zemin ıslahını başlattık. Burada kanal ıslah edilirken diğer yandan da kanalın zemin betonlaması ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu şekilde şehrimizin farklı noktalarındaki ihtiyaçları giderme çerçevesinde hem de görsel zenginlik katma noktasında yaptığımız hizmetler aralıksız sürüyor. Kanal ıslah çalışması tamamlanmasıyla birlikte kanalın etrafını daha güzel bir hale getireceğiz. Kanalın sağında ve solundaki güzergahın iyileştirmesiyle birlikte şehrimize yakışır bir kent parçasını inşa etmiş olacağız. Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum.”
Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, “Kocasinan ilçemize yapılabilecek her ne varsa en iyisini yapabilmenin çabası içerisindeyiz” diyerek noktaladı.

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Melikgazi
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Kocasinan
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