YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Başkan Çolakbayrakdar: Öğretmenler, muasır medeniyetin şekillendiricileridir"

Başkan Çolakbayrakdar: Öğretmenler, muasır medeniyetin şekillendiricileridir"

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.11.2020 12:00 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Çolakbayrakdar: Öğretmenler, muasır medeniyetin şekillendiricileridir"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar mesajında, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitilerek geleceğe hazırlanmasını sağlayan öğretmenler, muasır medeniyetin şekillenmesinde en önemli paya sahiptir” dedi.
Öğretmenlerin daha güzel ortamlarda eğitim verebilmeleri, öğrencilerin ise daha iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için birçok projeye imza atan Başkan Çolakbayrakdar, Öğretmenler Günü mesajında şu ifadeleri kullandı:
“İslam’ın ilk emri ‘Yaratan Rabbinin adıyla oku’ olan dinin mensupları olarak, milli ve manevi değerlerimizin bilinciyle yetiştirilmesi konusunda çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitilerek geleceğe hazırlanmasını sağlayan öğretmenler, muasır medeniyetin en önemli şekillendiricileridir. Bu kutsal görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan öğretmenlerimiz, tarihimiz boyunca bilginin, eğitimin sembolü ve gençlerimize ışık tutan örnek insanlar olmuştur. Kocasinan Belediyesi olarak bizler de vatanını, milletini seven, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan nesiller oluşması noktasında bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitim ve öğretime destek olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü en içten duygularımla kutluyorum. Ebediyete intikal etmiş bütün öğretmen ve eğitimcileri rahmetle anıyor, tüm Milli Eğitim camiasına eğitim ve öğretim çalışmalarında başarılar diliyorum.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Füze gibi fırladı! Timsahın öğle yemeği oluyordu ama... Füze gibi fırladı! Timsahın öğle yemeği oluyordu ama...
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Kayseri Namaz Vakitleri 23 Kasım Pazartesi

İmsak
05:56
Sabah
07:22
Öğle
12:29
İkindi
15:04
Akşam
17:27
Yatsı
18:48

Kayseri Nöbetçi Eczaneler23 Kasım Pazartesi

Nart Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Özden Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yangın Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Büyükbakırcı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Muazzez Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Osmangazi Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Aygün Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.