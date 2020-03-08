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Başkan Çolakbayrakdar, "Projelerimizde kadınlara her zaman pozitif ayrımcılık yapıyoruz"

KAYSERİ HABERLERİ  | 08.03.2020 13:48 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Çolakbayrakdar, "Projelerimizde kadınlara her zaman pozitif ayrımcılık yapıyoruz"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında; eğitimden sanata, spordan kültüre hayatın her alanında kadınlara pozitif ayrımcılık yaparak, onların her zaman yanlarında olduklarını söyledi.
Kayseri’de kadınların sosyal hayatını daha da zenginleştirmek ve onları daha da mutlu etmek için birbirinden önemli yatırımların hayata geçirildiğine dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti; “Kadınlarımız bizim için bir gün değil, her gün değerli, her gün takdire şayandır. Çünkü, kadın bizim için; annedir, eştir, evlat ve baş tacıdır. Hayatın her alanında var olan kadınlarımız için ne yapsak azdır. Bu anlayışla hanım kardeşlerimizin sosyal, kültürel, mesleki ve eğitimsel açıdan kendilerini geliştirerek, meslek sahibi olmaları için yeni ve farklı projeler hayata geçiriyoruz. Toplumun temelini oluşturan kadınlar için hayata geçirdiğimiz Kocasinan Akademi çatısı altında semt konakları, Yakut, Mimarsinan ve Erciyesevler tesisleri olmak üzere toplam 28 modern tesisi kadınlarımızın hizmetine sunduk. Tesislerimizde birçok branşta eğitim veriyoruz. Bu eğitimler sayesinde meslek edinmeleri ve sosyalleşmeleri noktasında kadınlarımıza katkı sağlıyoruz. Böylelikle öğrendikleriyle aile bütçesine, ülkemize ve Kayseri ekonomisine katkı sağlamaktalar. Ayrıca hanım kardeşlerimizin hayatını daha da kolaylaştırmak için Kayseri’de yine bir ilki gerçekleştirerek ‘Bebek Bakımı ve Emzirme Kabini’ projesini hayata geçirdik. ‘Bugün Sizdeyiz Projesi’ kapsamında da belediyemizin 4 farklı birimden kadın çalışanları; mahallelerin ihtiyaçlarını kadınlardan dinleyerek, en kısa sürede çözüme kavuşturuyor. Bunun gibi nice örnek çalışmalara imza attık. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit ve gazilerimizin anneleri, eşleri ve aileleri olmak üzere bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum”.

Başkan Çolakbayrakdar,

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Kayseri Namaz Vakitleri 8 Mart Pazar

İmsak
05:32
Sabah
06:53
Öğle
12:54
İkindi
16:09
Akşam
18:45
Yatsı
20:01

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Bizim Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çiğdem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Deniz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dedemen Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kılıç Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Balım Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Ocak Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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