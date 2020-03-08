Başkan Çolakbayrakdar, "Stratejik önemi olan tarımı, teknolojiyle bütünleştiriyoruz"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ‘Kültepe Ekonomi Zirvesi’ne katıldı. ‘Ekonomide Büyümenin Yönü’ oturumunun açılış konuşmasını yapan Başkan Çolakbayrakdar, Tarımda Dijital Dönüşüm Projesiyle stratejik önemi ve değeri olan tarımı, doğru teknolojiyle buluşturacaklarını ve alternatif üretim metotlarını uygulayacaklarını söyledi.

Kültepe Ekonomi Zirvesi’nde konuşan Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan, Kayseri’nin metropol bir ilçesidir. Merkez ilçe olmasına rağmen Kayseri’de yapılan tarımın, ziraatın ve çiftçiliğin yüzde 20’si Kocasinan bölgesinde icra edilmektedir. Özellikle hizmetler yaparken hemşehrilerimin hayatlarına dokunabilmek, şehrimize ve ülkemize katkılar sağlayabilmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bunlardan biri olan ‘Tarımda Dijital Dönüşüm’ projemiz, tarım ve teknolojiyi birleştirerek çiftçilerimizin kazancını artırmak adına yaptığımız bir çalışmadır. Sanayi üretimi kadar tarım üretimi de önemli ve değerlidir. Hatta tarımın stratejik bir öneme sahip olduğunu düşünüyorum. Her ilimizin kendi içerisindeki özelliklerini gün yüzüne çıkartarak, üretim planlamalarını yapması gerekiyor. Tarım konusu da bunlardan biridir." diye konuştu.

Ülkemizin her bir köşesinde doğru ve iyi tarımın yapılacağı çok verimli bölgelerin bulunduğunu, bu konuda Kocasinan Belediyesi olarak tarımsal alanda yaptıkları örnek yatırımlarla tarımsal kalkınmaya destek olduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; şöyle devam etti; "Bir yandan geleneksel uygulamalarımızı devam ettirirken, bir yandan da tarım ve teknolojiyi buluşturmanın yöntemlerini aramamız gerekiyor. Dünyada ve ülkemizde bu konuda birçok uygulama var. Allah nasip ederse çiftçilerimize ve tarımla uğraşan vatandaşlarımıza bu uygulamanın nasıl yapıldığını anlatacağız. Bir taraftan da çiftçilerle endüstriyi buluşturmamız lazım. Bizler de Kocasinan Belediyesi olarak Tıbbı ve Aromatik bitkilerle ilgili bir uygulamayı hayata geçirip ilçemizde tıbbı ve aromatik bitkilerin yetiştirilebildiğini ispatladık. Bu alanda bir endüstrinin oluşması için de bundan sonraki çalışmalarımızı aralıksız devam ettireceğiz. 10 bin yıllık genetiği değiştirilmemiş ata yadigarı siyez buğdayı ile ilgili Kayseri’mizde çalışmayı başlattık ve devam ettiriyoruz. Önümüzdeki dönem hayvancılık alanında da farklı projelerimizi hayata geçireceğiz. Sahada çiftçilerimizden edindiğimiz intiba, yaptıkları işi bir sanayi kolu gibi görmemesidir. Bu aşamada ilk başta yaptıkları işin ne derece önemli ve değerli olduğu algısını oluşturmamız gerekiyor. Kendi üretim metotlarımızla doğru teknolojiyi kullanarak alternatif üretim metotlarını da uygulamamız lazım.”

Program, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür plaketi verilmesiyle sona erdi.

