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Başkan Çolakbayrakdar, "Uğurevler Kayseri’nin yeni yüzü olacak"

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.10.2020 13:31 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Uğurevler Mahallesi’nde yürütülen Kentsel Dönüşüm çalışmalarını ve bölgeye kazandırılacak olan yeni okulun alanını inceledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Uğurevler Mahallesi’nde yürütülen Kentsel Dönüşüm çalışmalarını ve bölgeye kazandırılacak olan yeni okulun alanını inceledi. Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümle bölgenin ihtiyacı olan okul, park ve yeşil alan gibi sosyal donatıların yapılacağını ve Kayseri’ye yakışır yeni çehresi ile Uğurevler’ in çok daha güzel olacağını söyledi.
Uğurevler Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm alanına giderek, çalışmaları kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti. Kocasinan’ın daha da güzelleşmesi için kentsel dönüşümün en önemli çalışmalarından biri olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: “Uğurevler bölgesindeki kentsel dönüşüm alanında çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Dönüşüm kapsamında hedefimiz; çevrenin ve şehrin ihtiyaçlarını karşılayacak donatıları hayata geçirmektir. Bu doğrultuda bölgenin ihtiyacı olan okulun arsa olarak çözümü tamamlandı. Hafriyat çalışmalarına başladığımız okulu, Uğurevler Mahallemize kazandıracağız. Çocuklarımızın rahatlıkla mahalle içerisinde gidebilecekleri ve huzur içerisinde kullanacakları okulun bölgeye hayırlı olmasını diliyorum. Kocasinan Belediyesi olarak ihtiyaç duyulan her alanda en iyisini sunabilmek için yoğun gayretimiz var. Hedefimiz, en hızlı şekilde kazasız, belasız projelerin inşaatını tamamlamaktır. Kentsel dönüşümün amaçlarından biri olan bu çalışmayı da hayata geçirmiş olacağız. Bunun devamında konut yapımı ve bölgenin ihtiyacı olan park ile yeşil alan çalışmasıyla Uğurevler’ in çehresini değiştirmeye ve güzelleştirmeye devam edeceğiz.”
Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın, kentsel dönüşüm projesi tamamlandığında yeşil alanları, oyun parkları ve sosyal çevresi ile Kayseri’nin yeni yüzü olacağını ifade ederek sözlerini noktaladı.
İncelemeler sırasında mahalle sakinlerinin hal ve hatırını sormayı da ihmal etmeyen Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların sevgisiyle karşılaştı. Bölge sakinleri ise mahalleye yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

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