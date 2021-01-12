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Başkan Çolakbayrakdar: "Yeni araç filosuyla projeleri hızla hayata geçireceğiz"

12.01.2021 13:31 | Son Güncelleme:
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşa daha kaliteli hizmet verebilmek için araç filosuna 27 yeni araç dahil edeceklerini ve baharla birlikte Kocasinan’ın her bir noktasında çalışmalar üreterek, projeleri hızla hayata geçireceklerini söyledi.Kocasinan Belediyesi bünyesindeki atölye ile tüm araç-gereç ve iş makinelerinin gerekli bakım ve onarımlarını düzenli olarak gerçekleştirdiği Makine İkmal Bakım ve Onarım Merkezi’ni ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, elektrik, boya, marangoz, kaynak, yağlama ve motor bölümlerinin bulunduğu alanda çalışmaları kontrol etti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşa daha kaliteli hizmet verebilmek için araç filosuna 27 yeni araç dahil edeceklerini ve baharla birlikte Kocasinan’ın her bir noktasında çalışmalar üreterek, projeleri hızla hayata geçireceklerini söyledi.
Kocasinan Belediyesi bünyesindeki atölye ile tüm araç-gereç ve iş makinelerinin gerekli bakım ve onarımlarını düzenli olarak gerçekleştirdiği Makine İkmal Bakım ve Onarım Merkezi’ni ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, elektrik, boya, marangoz, kaynak, yağlama ve motor bölümlerinin bulunduğu alanda çalışmaları kontrol etti. İşçilerle sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, birçok atölyenin bir arada bulunduğu bakım merkezi ile çalışmaların daha hızlı, daha kaliteli, daha verimli ve daha ekonomik hale getirildiğine dikkat çekti. Ayrıca araç filosuna yeni eklenen araçları inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın geleceğine yatırım yaptıklarını vurgulayarak, “ Yeni yılda yeni yatırımlar yapıyor ve belediyemize yeni araçlar kazandırıyoruz. Bir yandan devam eden çalışmaların yanı sıra diğer yandan yeni projeleri hayata geçiriyoruz. Özellikle ihtiyaçlarımız doğrultusunda yeni araçları filomuza ekliyoruz. Filomuza kazandıracağımız, kamyondan kepçeye kadar toplam 27 adet farklı hizmetlerde kullanılmak üzere araçlarımızın bir kısmı gelmeye başladı. Şehrimize hizmet ulaştıracak olan bu araçlar inşallah kazasız belasız hizmet edecek. Bahar ile birlikte her bir noktada çalışmalar üreterek, projelerimizi hızlandıracağız.” ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililere en iyi hizmet vermek için çalışmaları artırarak devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

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