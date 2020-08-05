YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Başkan Çolakbayrakdar: “Yerli tohum üretiminde yeni çalışmalarımız var”

Başkan Çolakbayrakdar: “Yerli tohum üretiminde yeni çalışmalarımız var”

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.08.2020 08:49 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısında konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Yerli tohum üretiminde yeni çalışmalarımız var” dedi.Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen meclis toplantısında Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağladı.Toplantının açılışında bir konuşma yapan Başkan Çolakbayrakdar, geride bırakılan Kurban Bayramı’nda Türkiye’de parmakla sayılacak kadar az belediyenin yaptığı kurban kesim hizmetini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kocasinan Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısında konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Yerli tohum üretiminde yeni çalışmalarımız var” dedi.

Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen meclis toplantısında Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağladı.
Toplantının açılışında bir konuşma yapan Başkan Çolakbayrakdar, geride bırakılan Kurban Bayramı’nda Türkiye’de parmakla sayılacak kadar az belediyenin yaptığı kurban kesim hizmetini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdiklerini belirtti. Başkan Çolakbayrakdar, emeği geçen personele teşekkür ederek, meclis üyelerinin bayramlarını kutladı. Gerçekleştirilen meclis toplantısında görüşülen 6 gündem maddesi oy çokluğu ile karara bağlandı. Öte yandan, Ahi Evran Mahallesi’nde yaptırılan sağlık ocağına hayırsever Hamdi -Saniye Tilev’in isminin verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi. Meclis toplantısı sonunda Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediye bünyesinde yerli tohumlardan üretilen biber, salatalık ve dolmalık biberden oluşan ürünlerden meclis üyelerine ikram etti.
Başkan Çolakbayrakdar, yerli tohumların çoğaltılması konusunda yeni çalışmalar yaptıklarının altını çizerek, “Tarıma verdiğimiz değeri biliyoruz. Ortak paydamızın olduğunu biliyorsunuz. Gelecek yıllarda bu topraklarda yetişmiş yerli tohumlarla ilgili yeni çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi de gacer buğdayı. Gelecek senenin başlığı gacer buğdayı olacak. Yerli karpuz üretimi ve yerli sebze tohumu ile ilgili çalışmalar yapıyoruz” dedi.
Meclis üyeleri adına söz alan CHP Meclis Üyesi Orhan Karakoçoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a yerli ve milli tohumlarla ilgili yaptığı çalışmalar için teşekkür ederek, “Yıllar sonra yaptığınız bu çalışmalarla anılacaksınız. Teşekkür ediyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gebze’nin ilk akıllı otoparkı yoğun ilgi

Gebze’nin ilk akıllı otoparkı yoğun ilgi

Usta oyuncu Üstün Asutay hayatını kaybetti

Usta oyuncu Üstün Asutay hayatını kaybetti

Burhaniye’de hayırsever işletmeciye destek yağdı

Burhaniye’de hayırsever işletmeciye destek yağdı

Erdek esnafı “bayram” yaptı

Erdek esnafı “bayram” yaptı

Erciş’te trafik kazası:1 ölü , 2 yaralı

Erciş’te trafik kazası:1 ölü , 2 yaralı

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Kayseri Namaz Vakitleri 5 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:00
Sabah
05:36
Öğle
12:49
İkindi
16:39
Akşam
19:52
Yatsı
21:22

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Çarşamba

Demirezen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Gülşah Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yenişehir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Billur Başkal Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yılmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gaziosman Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Lidya Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kayserisporlu futbolcular sevinçli

Kayserisporlu futbolcular sevinçli

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Bayrama yeni evinizde girmek için son 2 gün

Bayrama yeni evinizde girmek için son 2 gün

Kayserispor’a taraftar morali

Kayserispor’a taraftar morali

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.