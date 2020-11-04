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Başkan Çolakbayrakdar’dan kan bağışı çağrısı

KAYSERİ HABERLERİ  | 04.11.2020 11:50 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediyesi personeli ve işlerini halletmek için belediyeye gelen vatandaşlar, Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Kocasinan Belediyesi personeli ve işlerini halletmek için belediyeye gelen vatandaşlar, Kızılay’a kan bağışında bulundu. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bağışlanan her ünite kanın bir cana umut olabileceğini vurgulayarak, sağlıklı olan herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti.
Kan bağışı yapan belediye çalışanlarına ve vatandaşlara teşekkür eden Başkan Çolakbayrakdar, kan bağışlamanın hem sosyal sorumluluk hem de hayati bir ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Kanın sadece acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: “Öncelikle Kızılay Hafta’mız kutlu olsun. Kızılay tarafından Kızılay Haftası dolayısıyla gönüllü kan bağışlamak isteyen gerek personelimiz gerekse işlerini halletmek için belediyemize gelen vatandaşlarımız, kan bağışında bulundular. Kaynağı sadece insan olan ve başka bir yolla temini mümkün olamayan kan ihtiyacını karşılamanın yolu, gönüllü bağışlardan geçmektedir. Bu açıdan Kocasinan ailesi olarak, bu tür programları vesile bilip, hayırlı işlere imza atmaya çalışıyoruz. Özellikle Kızılay denilince ilk akla gelenlerden birisi de kan bağışıdır. Bu noktada kan bağışı, bir hayat kurtarma noktasında son derece önemli ve değerlidir. Bir tek hayatın dahi kurtulmasına vesile olabilirsek ne mutlu bizlere. Bu farkındalığın oluşmasına katkı sunan Kızılay başta olmak üzere personelime teşekkür ediyorum. Kan bağışı noktasında hemşerilerimizin hassasiyet göstermelerini bu hafta vesileyle hatırlatıyor, herkese sağlıklı ömürler diliyorum.”
Başkan Çolakbayrakdar, ayrıca Kızılay tarafından 19 defa kan bağışında bulunan belediye personeli Ozan Çopur’a teşekkür beratı ile bronz madalyasını verdi.
Öte yandan belediye çalışanları kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi gösterdi. Genel sağlık kontrolünden geçirildikten sonra kan vermeye elverişli olan belediye çalışanları kan bağışında bulundu.

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