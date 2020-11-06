Başkan Çolakbayrakdar’dan pazar denetimi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlere ara vermeden devam eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ziyagökalp ve Yeşil Mahallesi’nin pazar yerlerinde vatandaş ve esnafların kurallara uyup uymadığını kontrol etti. Vatandaş ve esnaflarla gönül selamıyla selamlaşan Başkan Çolakbayrakdar, “Hemşehrilerimizin sağlığı için elimizden geleni yapıyoruz. Bu süreçte maske, mesafe ve temizlik çok önemlidir” dedi.

Sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek pazar tezgahlarını tek tek dolaşıp, ‘Hayırlı işler’ temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Onlara maske, sosyal mesafe, hijyen kuralları hususunda uyarılarda bulunan Başkan Çolakbayrakdar, “Bu denetimlerle vatandaşlarımızın toplum sağlığını koruma hedefi içinde adım adım devam ediyoruz. Hem sosyal mesafenin korunması hem de vatandaşlarımızın pazar yerlerinde huzurlu bir şekilde alışveriş yaparken, sağlığının da korunabilmesi açısından alınan tüm tedbirleri uyguluyoruz. Öncelikle alınan her türlü tedbir, toplum sağlığı içindir. Bu noktada önlemlere hassasiyet gösteren bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa sürede bu sıkıntılı sürecin atlatılması için hem dua ediyoruz hem de yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu vesileyle kıymetli hemşehrilerim, alınan bütün tedbirlerin bizim sağlığımız için alındığını unutmuyor, evimizde kalmaya devam ediyoruz. Sağlıklı ve sıhhatli günlerde buluşmak dileğiyle” ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar, “Bütün gayretimiz, daha sağlıklı ve daha temiz bir Kocasinan’da hemşehrilerimizin yaşaması içindir” diyerek sözlerini noktaladı.

Pazar yerinin ardından otobüs durağında vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, onlara sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarıyla ilgili hatırlatmada bulundu. Rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlerin gerçekleştirildiği denetimlerde sırasında Başkan Çolakbayrakdar’a, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Kocasinan İlçe Emniyet Müdürü Osman Öztürk ve Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Osman Akbıyık eşlik etti.

