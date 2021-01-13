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Başkan Çolakbayrakdar’dan sürücülere ve vatandaşlara çağrı

13.01.2021 13:30 | Son Güncelleme:
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Meteoroloji tarafından yapılan uyarıyla birlikte gerekli tüm önlemleri aldıklarını belirterek, vatandaşlarında olası karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olmasını ve sürücülerin de araçlarında kar lastiği kullanmaları konusunda çağrıda bulundu.Vatandaşların kış mevsimini daha rahat geçirmeleri için önceden bir dizi önlem aldıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Meteoroloji tarafından yapılan uyarıyla birlikte ilçe genelinde soğuk ve yağışlı havaya karşı belediye olarak tüm önlemlerimizi aldık.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Meteoroloji tarafından yapılan uyarıyla birlikte gerekli tüm önlemleri aldıklarını belirterek, vatandaşlarında olası karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olmasını ve sürücülerin de araçlarında kar lastiği kullanmaları konusunda çağrıda bulundu.
Vatandaşların kış mevsimini daha rahat geçirmeleri için önceden bir dizi önlem aldıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Meteoroloji tarafından yapılan uyarıyla birlikte ilçe genelinde soğuk ve yağışlı havaya karşı belediye olarak tüm önlemlerimizi aldık. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ekipler, 3 vardiya halinde 24 saat görev başında olacaklar. Özellikle gece saatlerinde sabaha karşı oluşabilecek donmalara karşı depomuzda bulunan 5 bin ton tuz ile tuzlama çalışmalarımız durmaksızın devam edecek. Bu arada vatandaşlarımızın da daha dikkatli olması gerektiğini hatırlatmak isterim. Özellikle araç sürücüleri uyarıları lütfen dikkate alsın ve araçlarına kışlık lastiklerini takmadan yola çıkmasın. Bu konuda herkesin hassas davranması gerekiyor. Ne kadar önlem alırsak bizim için o kadar daha güvenli ve sağlıklı olur” diye konuştu.
Ayrıca, Başkan Çolakbayrakdar, soğuk havaya karşı kış mevsiminde olası karbonmonoksit zehirlenmeleri hususunda da vatandaşlara uyarılarda bulundu. Başkan Çolakbayrakdar, “Havaların soğumasıyla, ısınma ihtiyacını karşılamak için soba ve doğalgaz kullanımı artmaktadır. Bu durum gerekli tedbirlerin alınmaması halinde karbon monoksit zehirlenmesi tehlikesini de beraberinde getirmektedir. Olası baca tıkanmalarına veya alçak basınçlı havalarda karbon monoksit zehirlenmelerine karşı basit önlemlerle üzücü olayların önüne rahatlıkla geçilebilir. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri almasını ve daha dikkatli olmasını rica ediyoruz. Hemşehrilerimizin can güvenliği bizim için her şeyden önce gelir.” ifadelerini kullandı.

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