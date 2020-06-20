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Başkan Çopuroğlu: "Babalar günü aslında Sıla-i Rahim’ dir"

KAYSERİ HABERLERİ  | 20.06.2020 13:58 | Son Güncelleme

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Babalar Günü dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Başkan Çopuroğlu: "Babalar günü aslında Sıla-i Rahim’ dir"

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Babalar Günü dolayısı ile bir mesaj yayımladı. Çopuroğlu mesajında; "Babalar günü aslında Sıla-i Rahim’dir. Büyüklerimizin her zaman yanında olmalıyız" dedi.
Başkan Çopuroğlu mesajında şu ifadelere yer verdi; "Babalarımız, bizlerin yetişmesinde her türlü fedakârlığı yapan kişidir. Toplumumuzda anneler ve babalar günü var mıdır, yok mudur tartışmaları yapıla dursun işin özü sıla-i rahimdir. Yani büyüklerimizi ziyaret etmektir. Onların yanında olmaktır. İşin özü, aile büyüklerini ziyaret ederek onların gönüllerine dokunmalıyız. Fırsat buldukça da bunu adet haline getirmeliyiz. Bu itibarla başımızın tacı büyüklerimizin ve tüm Babalarımızın gününü kutluyor, sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum."

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