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Başkan Çopuroğlu: “CHP’nin destan yazdığını söylediği belediyeler, Cumhur İttifakı Belediyeleridir”

KAYSERİ HABERLERİ  | 13.07.2020 22:00 | Son Güncelleme

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Kayseri İl Başkanının yaptığı açıklamalara cevap verdi.CHP’li belediyelerin yazdıkları destanlara örnek vermelerini istediklerini söyleyen Başkan Çopuroğlu, yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:“Açıklamayı okuduğumuzda bir an için CHP Kayseri il Başkanının Adana il Başkanı olduğunu sonrasında Antalya il Başkanı olduğunu hatta CHP Genel Başkan Yardımcısı olduğunu zannettik.

Başkan Çopuroğlu: “CHP’nin destan yazdığını söylediği belediyeler, Cumhur İttifakı Belediyeleridir”

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Kayseri İl Başkanının yaptığı açıklamalara cevap verdi.
CHP’li belediyelerin yazdıkları destanlara örnek vermelerini istediklerini söyleyen Başkan Çopuroğlu, yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:
“Açıklamayı okuduğumuzda bir an için CHP Kayseri il Başkanının Adana il Başkanı olduğunu sonrasında Antalya il Başkanı olduğunu hatta CHP Genel Başkan Yardımcısı olduğunu zannettik. Ülke genelini ilgilendiren konularda açıklama yapmak ihtiyacı duyması ve Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Özhaseki’ye konuyu getirmesi çok manidardır. Sayın Mehmet Özhaseki Bakanımızın Kayseri’ye kazandırdığı marka değerini eleştirerek prim yapmaya çalışmak, Kayseri ile ilgili yapılan işleri görmezden gelmektir. İl Başkanı bir takım sorular soruyor. Bizim de kendisine birkaç sorumuz olacak. Kayseri Büyükşehir Belediyemizin borcunun 2 milyar TL olduğunu söylüyor. Bu borç Adana Büyükşehir Belediyesinin olabilir mi? İlgili kamu kurumuna borcuna karşılık arsa teklif eden CHP‘li belediyeden haberdar mısınız? Yılda 40 milyon yolcu taşıyan raylı sisteme patlıyor demek Kayseri siyasetinden ve gerçekliğinden uzak olduğunuzu mu gösteriyor? “CHP‘li belediyeler destan yazmaya devam ediyor diyorsunuz. Örnek vermenizi bekliyoruz. Teşkilat olarak biz 17 belediyemizin 17’sinin de arkasındayız. Destan yazdığını söylediğiniz belediyeler, Cumhur İttifakı Belediyelerimizdir. Bu da böyle biline.”

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