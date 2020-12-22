YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Başkan Çopuroğlu: "Geçmişini bilmeyen, geleceğini göremez"

Başkan Çopuroğlu: "Geçmişini bilmeyen, geleceğini göremez"

KAYSERİ HABERLERİ  | 22.12.2020 11:54 | Son Güncelleme

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Sarıkamış Şehitleri için bir mesaj yayımladı.Başkan Çopuroğlu mesajında; "106 yıl geçti.

Başkan Çopuroğlu: "Geçmişini bilmeyen, geleceğini göremez"

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Sarıkamış Şehitleri için bir mesaj yayımladı.
Başkan Çopuroğlu mesajında; "106 yıl geçti. 90 Bin Mehmetçiğimiz tipi altında donarak şehit oldu. Fakat acımız hala soğumadı. Geçmişini bilmeyen, geleceğini göremez. Bu milletin geçmişiyse kahramanlık, yiğitlik kadar gözyaşı, acı doludur. Bugün tarihe baktığımızda milletimizin, her destanının arkasında muhakkak yürek dağlayan yüzlerce acıklı hikâye vardır. Sarıkamış Harekâtı, dondurucu soğukta ve tipiye rağmen kol kola giren ve dönmeyi asla düşünmeyen Mehmetçiğin acı destanıdır. Şehadet şerbetini bir asır önce Sarıkamış’ta içen bu 90 bin yiğit Türk askeri, düşmanın bile hayranlığını kazanmıştır. Bu çetin mücadelede hiçbir engel tanımayan Mehmetçik dondurucu soğuğa rağmen iman dolu göğsünü siper etmiştir. Sarıkamış Harekatı, tarihinde nice destanlar, mücadeleler, fedakarlıklar saklayan Türk milletinin yüreğine hüzünle birlikte kazınmıştır. Bayrağımızı bayrak, toprağımızı vatan eden ve Allahuekber Dağları’nın kara kışına vatan için koşan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Kayseri Namaz Vakitleri 22 Aralık Salı

İmsak
06:17
Sabah
07:46
Öğle
12:42
İkindi
15:07
Akşam
17:27
Yatsı
18:51

Kayseri Nöbetçi Eczaneler22 Aralık Salı

Korkmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Vitamin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yangın Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aysun Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kent Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Göktaş Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Aydınlıkevler Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.