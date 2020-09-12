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Başkan Çopuroğlu: "Rabbim 12 Eylülleri bir daha yaşatmasın"

KAYSERİ HABERLERİ  | 12.09.2020 15:00 | Son Güncelleme

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, 12 Eylül darbesinin yıldönümünde yaptığı açıklamada; "12 Eylül 1980, demokrasimize vurulmak istenen darbenin, ihanetin, insanların türlü işkencelere maruz kaldığı inanç, düşünce ve teşebbüs özgürlüklerinin yok edildiği tarih sayfamızın en kara günü" dedi.Başkan Çopuroğlu açıklamasında; "O acı günlerin yıl dönümünde, hafızamız ilk günkü gibi açık, acılarımız ilk günkü gibi tazedir.

Başkan Çopuroğlu: "Rabbim 12 Eylülleri bir daha yaşatmasın"

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, 12 Eylül darbesinin yıldönümünde yaptığı açıklamada; "12 Eylül 1980, demokrasimize vurulmak istenen darbenin, ihanetin, insanların türlü işkencelere maruz kaldığı inanç, düşünce ve teşebbüs özgürlüklerinin yok edildiği tarih sayfamızın en kara günü" dedi.
Başkan Çopuroğlu açıklamasında; "O acı günlerin yıl dönümünde, hafızamız ilk günkü gibi açık, acılarımız ilk günkü gibi tazedir. Ne mutlu bize ki, bu aziz millet artık darbelere boyun eğmeyeceğini, bu alçakça girişimlere geçit vermeyeceğini 15 Temmuz gecesi hem içimizdeki hainlere hem de tüm dünyaya duyurmuştur. 12 Eylül darbesi, demokrasi tarihimizde bir utanç sayfası olarak yer almıştır. Bugün 40. yılında hem darbecileri hem de darbeci zihniyeti bir kez daha kınıyor milli irade ve demokrasimiz için şehit olan vatan evlatlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim 12 Eylülleri bir daha yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

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Kayseri Namaz Vakitleri 12 Eylül Cumartesi

İmsak
04:46
Sabah
06:10
Öğle
12:39
İkindi
16:12
Akşam
18:59
Yatsı
20:17

Kayseri Nöbetçi Eczaneler12 Eylül Cumartesi

Ekinci Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Rüzgar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Tolga Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ayan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ceren Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Hülya Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Muhsin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
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