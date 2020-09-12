Başkan Çopuroğlu: "Rabbim 12 Eylülleri bir daha yaşatmasın"

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, 12 Eylül darbesinin yıldönümünde yaptığı açıklamada; "12 Eylül 1980, demokrasimize vurulmak istenen darbenin, ihanetin, insanların türlü işkencelere maruz kaldığı inanç, düşünce ve teşebbüs özgürlüklerinin yok edildiği tarih sayfamızın en kara günü" dedi.

Başkan Çopuroğlu açıklamasında; "O acı günlerin yıl dönümünde, hafızamız ilk günkü gibi açık, acılarımız ilk günkü gibi tazedir. Ne mutlu bize ki, bu aziz millet artık darbelere boyun eğmeyeceğini, bu alçakça girişimlere geçit vermeyeceğini 15 Temmuz gecesi hem içimizdeki hainlere hem de tüm dünyaya duyurmuştur. 12 Eylül darbesi, demokrasi tarihimizde bir utanç sayfası olarak yer almıştır. Bugün 40. yılında hem darbecileri hem de darbeci zihniyeti bir kez daha kınıyor milli irade ve demokrasimiz için şehit olan vatan evlatlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim 12 Eylülleri bir daha yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

