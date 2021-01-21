Başkan Çopuroğlu’ndan İlçe Başkanları ve Belediye Başkanları ile istişare toplantısı

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Akkışla ve Bünyan ilçe başkanları ve belediye başkanları ile yatırım ve istişare toplantısı gerçekleştirdi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu başkanlığında, her iki ilçenin belediye ve ilçe başkanlarının katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, ilçelerin genel durumu, yapılan yatırım ve hizmetlerin yanı sıra 2021 yılında yapılacak olan çalışmalar da masaya yatırıldı. Yaklaşık olarak 2 saat süren toplantıda ilçe başkanları, yapılan teşkilat çalışmaları ve ilçelerin sorunları hakkında bilgiler verdiler.

Çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirten Başkan Çopuroğlu, büyük ülke olmanın en önemli adımlarından birinin şehrin her noktasına ulaşabilmekten geçtiğini ifade etti.



