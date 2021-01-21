YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Başkan Çopuroğlu’ndan İlçe Başkanları ve Belediye Başkanları ile istişare toplantısı

Başkan Çopuroğlu’ndan İlçe Başkanları ve Belediye Başkanları ile istişare toplantısı

21.01.2021 15:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Başkan Çopuroğlu’ndan İlçe Başkanları ve Belediye Başkanları ile istişare toplantısı

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Akkışla ve Bünyan ilçe başkanları ve belediye başkanları ile yatırım ve istişare toplantısı gerçekleştirdi.AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu başkanlığında, her iki ilçenin belediye ve ilçe başkanlarının katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, ilçelerin genel durumu, yapılan yatırım ve hizmetlerin yanı sıra 2021 yılında yapılacak olan çalışmalar da masaya yatırıldı.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Akkışla ve Bünyan ilçe başkanları ve belediye başkanları ile yatırım ve istişare toplantısı gerçekleştirdi.
AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu başkanlığında, her iki ilçenin belediye ve ilçe başkanlarının katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, ilçelerin genel durumu, yapılan yatırım ve hizmetlerin yanı sıra 2021 yılında yapılacak olan çalışmalar da masaya yatırıldı. Yaklaşık olarak 2 saat süren toplantıda ilçe başkanları, yapılan teşkilat çalışmaları ve ilçelerin sorunları hakkında bilgiler verdiler.
Çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirten Başkan Çopuroğlu, büyük ülke olmanın en önemli adımlarından birinin şehrin her noktasına ulaşabilmekten geçtiğini ifade etti.

Başkan Çopuroğlu’ndan İlçe Başkanları ve Belediye Başkanları ile istişare toplantısı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hepsi bu besinlerde gizli! Hem göz sağlığınızı koruyun hem de...Hepsi bu besinlerde gizli! Hem göz sağlığınızı koruyun hem de...
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Kayseri Namaz Vakitleri 21 Ocak Perşembe

İmsak
06:19
Sabah
07:45
Öğle
12:54
İkindi
15:31
Akşam
17:54
Yatsı
19:14

Kayseri Nöbetçi Eczaneler21 Ocak Perşembe

Ekinci Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Genç Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Günaydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Taşhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Pırıltı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Alper Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Çiçek Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Tokgöz: "En güzel günler şimdi başlıyor"

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Tokgöz: "En güzel günler şimdi başlıyor"

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Yılport Samsunspor, Jugurtha Hamroun'u kadrosuna kattı

Yılport Samsunspor, Jugurtha Hamroun'u kadrosuna kattı

Diğer Haberler

Başkan Yalçın: "Çalışmalarımıza katkı koyanlara teşekkür ediyorum"

Başkan Yalçın: "Çalışmalarımıza katkı koyanlara teşekkür ediyorum"

Başkan Yalçın: "Çalışmalarımıza katkı koyanlara teşekkür ediyorum"

Başkan Yalçın: "Çalışmalarımıza katkı koyanlara teşekkür ediyorum"

Başkan Cabbar’dan kimsesiz kadına ev taşıma desteği

Başkan Cabbar’dan kimsesiz kadına ev taşıma desteği

Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı

Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı

Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı

Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı

Melih Okutan Kayserispor’da

Melih Okutan Kayserispor’da

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.