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Başkan Dağtekin, Babalar Gününü kutladı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 21.06.2020 13:33 | Son Güncelleme

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Babalar Gününü kutlayarak babalığın çocukları arasında ilk ve esaslı ilişki olduğunu belirtti.Başkan Dağtekin açıklamasında,,babanın güvenilir liman, ekmek, zırh ve velinimet olduğunu belirterek, "Ne mutlu o çocuklara ki, babaları ellerinden tutup onları hayatla tanıştırmış, korkup geri çekilmelerine izin vermemiş, onların da başkalarına ‘baba’ olmalarına yol gösterici olmuştur.

Başkan Dağtekin, Babalar Gününü kutladı

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Babalar Gününü kutlayarak babalığın çocukları arasında ilk ve esaslı ilişki olduğunu belirtti.
Başkan Dağtekin açıklamasında,,babanın güvenilir liman, ekmek, zırh ve velinimet olduğunu belirterek, "Ne mutlu o çocuklara ki, babaları ellerinden tutup onları hayatla tanıştırmış, korkup geri çekilmelerine izin vermemiş, onların da başkalarına ‘baba’ olmalarına yol gösterici olmuştur. Babalarımıza saygı ve sevgimizi en güzel şekilde göstermemiz gerekiyor. Yaşamı boyunca maddi manevi tüm imkanlarını çocukları için seferber eden, tecrübeleriyle her daim yol gösterici olan yine millet olarak bizi biz yapan en önemli hasletlerimizden biri olan sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma gibi üstün değerlere dayanan güçlü aile yapısının oluşmasında babalarımız, bu güçlü yapının temel direğidir. Annemiz iç dünyamızı inşa ederken, babamız bizi dış dünyaya taşır. Elbette salgın dönemi sonrası yeni normalde bazı alışkanlıklarımız değişse de bilhassa ebeveynlerin aile değerlerinin korunmasının yanı sıra, sevgi, saygı, otorite gibi hayati değerlerin nesilden nesile aktarılmasında belirleyici rol üstlenmeleri gerekiyor. Son dönemlerde popüler kültürün çocuklarımız üzerindeki olumsuz etkilerine asla izin vermemiz gerekiyor. Son olarak gençlerimizi etkileyen ve aileden uzaklaştırıp adeta cinsiyetsiz bir hayata yönlendiren K-Pop gibi akımları çocuklarımızdan uzak tutmamız gerekiyor. İnşallah yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, ailenin mutluluğu için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan babalarımız, çocuklarını geleceğe güvenle hazırlamak için ellerinden gelen tüm gayreti sarf edecektir. Elbette sadece çocukları olan babalar değil, öyle insanlar vardır ki, çevresindeki herkesin sevgisini, saygısını kazanmış, büyükle büyük küçükle küçük olabilmiş, sarıp sarmalayabilen, karşılık beklemeyen, dürüst, özü sözü bir, her şartta sevdiklerinin yanında dimdik durmayı beceren babacan gibi adam dediklerimizi de unutmamamız gerekiyor. Bu vesileyle başta tüm şehit ve gazilerimiz, AK Parti il teşkilatımızdaki çalışma arkadaşlarım olmak üzere Adıyamanlı tüm babaların, babalar gününü en içten dileklerimle kutluyor kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum” diye konuştu.

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