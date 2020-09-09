Başkan Dağtekin köy muhtarlarıyla bir araya geldi

Sarmalık kıyılmış tütünde kooperatifleşme yolunun açılmasıyla birlikte tütün üretiminin yoğun olduğu köylere yönelik çalışmalarını sürdüren AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, hem köy muhtarıyla hem de üreticilerle tek tek görüştü.

Başkan Mehmet Dağtekin gerek yüz yüze gerekse telefonla ulaştığı 137 köy muhtarı ve üreticiye, gelinen son süreçle ilgili bilgileri paylaştı. Son olarak Kemerkaya Köy Muhtarı Ebubekir Topbaş’ın ev sahipliğinde, Adıyaman Tütün Kooperatifi Başkanı Veysi Bilir ve köy muhtarlarının da katılımıyla gerçekleştirilen görüşmede Başkan Dağtekin, bölge muhtarlarının öneri ve taleplerini dinledi.

Tütünde kooperatifleşme süreci yakından takip ettiklerini belirten Başkan Dağtekin, “Tütün üreticilerimizin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesinde büyük önem arz eden kooperatifleşmeyi bir fırsat olarak görüyoruz. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bilindiği gibi sarmalık kıyılmış tütünde cezalar 21 Temmuz’a kadar ertelenmişti. Milletvekillerimizin yoğun gayretleriyle üreticilerimize kooperatifleşmenin yolu açıldı. Tek gayemiz üreticilerimizin, yetiştirdikleri ürünleri güvenle piyasaya sunması ve Adıyaman tütününün marka değerini koruyarak tüm dünyaya tanıtmaktır. Birlik ve beraberlik ruhu ile Türkiye’nin örnek şehirlerinden Adıyaman’ın, inanıyorum ki kooperatifleşmede de model bir şehir olacaktır. Allah’a çok şükür kısa sürede büyük mesafeler kat ettik. Bu manada muhtarlarımızla yakın bir çalışma ve işbirliği içerisindeyiz. Son dört günde 137 köy muhtarımızı tek tek arayarak, hem kooperatifleşme ile ilgili bilgileri paylaştık hem de köyleriyle ilgili öneri ve taleplerini dinledik” dedi.

Dağtekin, “Her zaman söylüyorum, hemşerilerimize doğru, nitelikli ve somut projeler sunmamız gerekiyor. Elbette eleştirilerde olacak. Yapılan eleştiri mevcut durumu daha iyi bir noktaya götürebiliyorsa, bir katma değer ortaya koyabiliyorsa bu bizleri daha da mutlu eder. Hiçbir tereddüte mahal vermeden tüm konuları samimiyetle birbirimizle paylaştık. İnşallah bu görüşmelerimizi daha sıklıkla yapacağız. Bizler Adıyaman’ımıza dair her meselede istişareye önem veren bir teşkilatız. Bu istişareler sonucunda köylerimizin sorun ve ivedilik arz eden konuları hep birlikte çözmeye çalışacağız. Bu vesile ile kendi köylerini devlet adına temsil eden muhtarlarımızı, bu hassasiyetlerinden dolayı tebrik ediyorum, kutluyorum ” ifadelerini kullandı.



