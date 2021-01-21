YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Başkan Dağtekin mazbatasını aldı

Başkan Dağtekin mazbatasını aldı

21.01.2021 17:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Başkan Dağtekin mazbatasını aldı

AK Parti İl Başkanlığına seçilen Mehmet Dağtekin, mazbatasını tören ile aldı.AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, beraberinde Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ve teşkilat mensuplarının katılımı ile mazbatayı aldı.

AK Parti İl Başkanlığına seçilen Mehmet Dağtekin, mazbatasını tören ile aldı.
AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, beraberinde Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ve teşkilat mensuplarının katılımı ile mazbatayı aldı. Adliye çıkışında açıklamada bulunan İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 7. Olağan Genel Kurulu pandemi kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirdiklerini dile getirdi.
Başkan Dağtekin, “Genel kurulumuz coşkulu bir şekilde geçekleştirildi. Belki de bu güne kadar yapılmış en coşkulu bir kongreydi. Cenab-ı Allah birlik ve beraberlik içeisinde hizmet etmeyi nasip etsin. Biz 2023 hedeflerine doğru hızla ilerleyeceğiz. Yeni teşkilatımızla sahalarda en hızlı bir şekilde çalışmalarımızı yürüteceğiz. Rabbim bizleri bu görevde mahcup etmesin” dedi.
Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, Başkan dağtekin’e başarılar dileyerek, “Kongremizde görev alan teşkilat mensuplarına teşekkür ediyorum. Partimizin amacı millete hizmet etmektir. Memleketimize daha güzel hale getirmek iüçin hep birlikte, birlik ve beraberlik içerisinde hizmet edeceğiz” diye konuştu.
Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ise konuşmasında, “Gerçekleştirdiğimiz kongremizi hep birlikte geçekleştirdik. Çok güzel bir kongre oldu. Sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uyarak, 2023 hedeflerine doğru ilerliyoruz. Bu güne kadar partimize destek veren ve görev yapan kişiler oldu. Onlara teşekkür ediyor, yenilere başarılar diliyorum” dedi.

Başkan Dağtekin mazbatasını aldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Adıyaman Namaz Vakitleri 21 Ocak Perşembe

İmsak
06:07
Sabah
07:32
Öğle
12:43
İkindi
15:22
Akşam
17:45
Yatsı
19:04

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler21 Ocak Perşembe

Ankara Eczanesi
Merkez
Dünya Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
Merkez
Önder Eczanesi
Besni
Barış Eczanesi
Golbasi
Girne Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Tokgöz: "En güzel günler şimdi başlıyor"

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Tokgöz: "En güzel günler şimdi başlıyor"

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Yılport Samsunspor, Jugurtha Hamroun'u kadrosuna kattı

Yılport Samsunspor, Jugurtha Hamroun'u kadrosuna kattı

Diğer Haberler

Sorumsuzlar çocuk parkına zarar verdi

Sorumsuzlar çocuk parkına zarar verdi

Sorumsuzlar çocuk parkına zarar verdi

Sorumsuzlar çocuk parkına zarar verdi

Adıyaman'da 22 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Adıyaman'da 22 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Jandarma 160 litre sahte içki ele geçirdi

Jandarma 160 litre sahte içki ele geçirdi

Milletvekili Tutdere kentsel dönüşüm ihalesini sordu

Milletvekili Tutdere kentsel dönüşüm ihalesini sordu

Başkan Dağtekin’den kongre sonrası teşekkür mesajı

Başkan Dağtekin’den kongre sonrası teşekkür mesajı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.