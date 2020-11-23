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Başkan Dağtekin Öğretmenler Gününü kutladı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 23.11.2020 19:07 | Son Güncelleme

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı.Başkan Dağtekin, Korona virüs salgınıyla birlikte öğretmenlerin yeni bir durum, yeni bir deneyimle karşı karşıya kaldığını belirten Başkan Dağtekin, “2020-2021 eğitim öğretim sezonunu dört gözle bekleyen öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz, tedbirler kapsamında yüz yüze bir eğitim dönemine başlamış olsalar da son zamanlarda Covid-19’daki artış nedeniyle eğitim ve öğretime bir süre daha uzaktan eğitimle devam edecekler.

Başkan Dağtekin Öğretmenler Gününü kutladı

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı.
Başkan Dağtekin, Korona virüs salgınıyla birlikte öğretmenlerin yeni bir durum, yeni bir deneyimle karşı karşıya kaldığını belirten Başkan Dağtekin, “2020-2021 eğitim öğretim sezonunu dört gözle bekleyen öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz, tedbirler kapsamında yüz yüze bir eğitim dönemine başlamış olsalar da son zamanlarda Covid-19’daki artış nedeniyle eğitim ve öğretime bir süre daha uzaktan eğitimle devam edecekler. Elbette ülkemizde bu sistemler ve altyapılar zaten mevcuttu. Ancak yüz yüze eğitim kadar tercih edilmiyordu. Bu altyapımız sayesinde dünya toplumları olarak yaşadığımız salgın süreci online eğitime hızlı bir biçimde entegre olmamızı sağladı. Öğretmenlerimizin salgın sürecinin tüm olumsuzluklarına rağmen bu önemli yetkinliği mümkün mertebe çocuklarımıza kazandırma konusunda büyük bir gayret içerisindeler. Tabi bu süreçte ebeveynlere de büyük sorumluluk düşmekte. Özellikle ders saati, ödevleri ve dersi ilgi ile dinleme konusunda aileler öğrencileri motive etmeli, bu sorumluluğu kazandırarak yaşam boyu öğrenme bilincini, kendi kendine öğrenebilme yetisini aşılamaları gerekiyor.
Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Ayrıca ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimize Yüce Allah’tan rahmet niyaz ediyor, emekli olanlara da, sağlık, sıhhat ve esenlik dolu yıllar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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