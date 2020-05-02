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Başkan Dağtekin’den 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü mesajı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 02.05.2020 15:45 | Son Güncelleme

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.Birleşmiş Milletler Kurulunca, 1993 yılında özgür ve bağımsız bir basın için 3 Mayıs’ı Dünya Basın Özgürlüğü Günü olarak kabul edildiğini hatırlatan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, basın mensuplarının gününü kutladı.Başkan Dağtekin, “3 Mayıs tarihi tüm demokratik ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de ‘Dünya Basın Özgürlüğü Günü’ olarak kutlanmaktadır.

Başkan Dağtekin’den 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü mesajı

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Birleşmiş Milletler Kurulunca, 1993 yılında özgür ve bağımsız bir basın için 3 Mayıs’ı Dünya Basın Özgürlüğü Günü olarak kabul edildiğini hatırlatan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, basın mensuplarının gününü kutladı.
Başkan Dağtekin, “3 Mayıs tarihi tüm demokratik ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de ‘Dünya Basın Özgürlüğü Günü’ olarak kutlanmaktadır. Türkiye’nin Covid-19’la mücadele ettiği bir dönemde gazetecilerimizin de kamuoyundaki sorumlulukları bir kat daha arttı. Vatandaşımızın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı için her şart altında görevlerini yapan gazeteciler bu salgın döneminde de canla, başla görevini yapmaktadır. Basın mensubu kardeşlerimiz ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi, Adıyaman’ımızda da toplumun ihtiyaç duyduğu her konuda araştırma, bilgilendirme, aydınlatma ve kamuoyu oluşturma hizmetini layıkıyla yerine getirmektedir. AK Parti il başkanı olarak Adıyaman’da ki yazılı, görsel, işitsel ve dijital basın yayın kuruluşlarımızı yakından takip ediyorum. Elbette bu önemli görevi yerine getiren basın mensuplarının çalışmalarını özgürce yapabilmesinde, basın özgürlüğünün büyük önemi vardır. Basın kuruluşlarımızın, özellikle yerel basınımız ve çalışanlarının zor şartlarda bile görevlerini yerine getirebilmek için gösterdikleri çabayı biliyor ve bu gayretlerini takdirle karşılıyorum. Basın mensuplarımızla müşterek dayanışma içerisinde olduğumuz bu sıkıntılı günleri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli liderliği ve hükumet sistemimizin yoğun gayretleri ile inşallah en kısa sürede geride bırakarak aydınlık yarınlara hep birlikte koşacağız. Bu duygu ve düşüncelerle ilimizde faaliyet gösteren tüm basın mensuplarımızın 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

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Adıyaman Namaz Vakitleri 2 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:51
Sabah
05:23
Öğle
12:29
İkindi
16:16
Akşam
19:25
Yatsı
20:51

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 2 Mayıs Cumartesi

Erbil Eczanesi
Merkez
Güleş Eczanesi
Merkez
Huzur Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Besni
Lokman Eczanesi
Golbasi
Sağlık Eczanesi
Kahta
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