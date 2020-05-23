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Başkan Dağtekin’den Ramazan Bayramı mesajı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 23.05.2020 14:03 | Son Güncelleme

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, vatandaşların mübarek Ramazan Bayramı’nı kutladı.Ramazan Bayramın tüm İslam alemi ve tüm insanlık için sağlık, sevgi, barış, kardeşlik ve huzura vesile olması temennisinde bulunan Başkan Mehmet Dağtekin, korona virüs salgınına karşı verilen bir mücadele içerisinde Ramazan ayını idrak ettiklerini söyledi.Dağtekin, “Küresel virüs salgınını güçlü bir sağlık alt ve üst yapısıyla göğüslemek; virüsün bir an önce kontrol altına alınması adına, bireysel fedakarlıklarımızı, toplumsal bir ’birlik ve beraberliğe’ dönüştürmek adına Kur’an, oruç ve rahmet ayı Ramazan ayında da var gücümüzle mücadele ettik.

Başkan Dağtekin’den Ramazan Bayramı mesajı

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, vatandaşların mübarek Ramazan Bayramı’nı kutladı.
Ramazan Bayramın tüm İslam alemi ve tüm insanlık için sağlık, sevgi, barış, kardeşlik ve huzura vesile olması temennisinde bulunan Başkan Mehmet Dağtekin, korona virüs salgınına karşı verilen bir mücadele içerisinde Ramazan ayını idrak ettiklerini söyledi.
Dağtekin, “Küresel virüs salgınını güçlü bir sağlık alt ve üst yapısıyla göğüslemek; virüsün bir an önce kontrol altına alınması adına, bireysel fedakarlıklarımızı, toplumsal bir ’birlik ve beraberliğe’ dönüştürmek adına Kur’an, oruç ve rahmet ayı Ramazan ayında da var gücümüzle mücadele ettik. Allah’a hamd olsun bu mübarek ay içerisinde bulaşıcılığı kontrol altına almayı başardık. Yoğun bakım hasta sayımızla yoğun bakıma giren hastalarımızdan vefat edenlerin oranı azalıyor. İyileşen hasta sayımızda ise öngörülebilir bir yükseliş söz konusu. Yine bu mübarek ay içerisinde millet olarak büyük bir dayanışma, yardımlaşma örneği sergiledik. Hükumetimizin aldığı tedbirler ve önlemler son derecek hayati öneme sahipti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın salgına karşı ilk günden bu yana yaklaşımının, ‘Hayati bir sorunla baş ederken, hayatın devamlılığını da gözetmek’ üzerine kuruluydu. Bu süreçte başta Adıyaman Valiliği ve Adıyaman Belediyemiz olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızdan müteşekkil Sosyal Vefa Destek Grubu gönüllülerimizle mahallemizde, sokağımızda, şehrimizde yardıma muhtaç olanların elinden tuttuk.
Devletimizin imkanlarını ihtiyaç sahipleriyle paylaştık, hamdolsun bir Ramazan’ı daha hakkıyla idrak etmemizin ardından bayram sevincine ulaştık. Tabii ki, bayram ve bayram sonrasında da ihtiyatı, sabrı, toplumsal duyarlılığı yine elden bırakmamız gerekiyor. Ramazan ayında da toplumsal hareketliliğin kontrol edilmesi salgınla mücadelemizde kritik bir eşik. Henüz vaka sayısının sınırlı olduğu ilimizde önümüzdeki dönemde yeni odaklar haline gelmemesi için sosyal izolasyon mutlak gerekliliktir. Bu bayramda belki de tokalaşıp, kucaklaşamayacağız ama teknolojinin imkanlarını kullanarak bayramlaşmayı tecrübe edeceğiz. Salgından dolayı belki de bu bayramımız bir buruk geçecek. Yeni normalin, eski hayatımızdan farklı seyredeceğini bilerek, alışkanlıklarımızı değiştirmeyi, kültürel, ahlaki ve dini değerlerimize ise daha sıkı sarılmayı öğreneceğiz. İnşallah bu zorlu günleri geride bıraktığımızda çifte bayram yaşayacağız. Elbette verdiğimiz bu çetin mücadelede karşıladığımız Ramazan Bayramı’nda çocuklarımıza da büyük ihtimam göstermemiz gerekiyor. Zira dini bayramlarımız, geleceğimiz ve çocuklarımız adına güçlü bir umuttur. Çocuklarımız, sevgiyi, saygıyı, hürmeti, cömertliği, izzeti ve fedakarlığı, başkalarının yüzünü güldürmeyi, bayramlarda öğreniyor, bayramlarda yaşıyor.
Özellikle Peygamber Efendimiz (sav) bu bayrama ‘Iydül Fitr’ (Fitre sadakası bayramı) adını veriyor. Ramazan, fıtır, iftar gibi kavramlarla da adlandırılan bir bayramdır. İşte, bize düşen sorumluluk da çocuklarımıza, bayramın ihtiva ettiği bu manevi atmosferi yaşatmaktır. Bunu başarabilirsek, insani hasletlerimizi, kadim değerlerimizi nesilden nesile aktarabilirsek, hiç kuşkusuz yarınlarımız çok daha güzel, çok daha aydınlık olacaktır. Ben, bu duygu ve düşüncelerle Adıyamanlı hemşehrilerimizin; bütün İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı, en kalbi duygularımla kutluyor, sağlık ve esenlikler diliyor; bu güzel bayram coşkusunun ocaklarımızı, gönüllerimizi şenlendirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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