Başkan Daşhan: "Pazar, salgın tehlikesi tamamen geçmeden açılmayacak"

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında ilçede görülen pozitif vakalardan dolayı cuma günleri kurulan sebze meyve pazarının, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bu hafta da kurulmayacağı açıklandı.

Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, "İlçemizin sağlık sorunları, alınması gereken tedbirler ve bu doğrultuda yürütülecek faaliyetler görüşülmüş, alınan karar gereği her hafta Cuma günü kurulan ilçe pazarının 5 Haziran2020 tarihinde de kurulmamasına karar verilmiştir. İlçemizde vatandaşlarımızın maske takma ve sosyal mesafe kurallarına harfiyen uyması gerekmektedir. Ayrıca sosyal medyada yapılan açıklamala değil sadece resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara itibar edilmesi halkımızdan ricamızdır’’ diye konuştu.

