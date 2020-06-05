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Başkan Daşhan: "Pazar, salgın tehlikesi tamamen geçmeden açılmayacak"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 05.06.2020 10:51 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında ilçede görülen pozitif vakalardan dolayı cuma günleri kurulan sebze meyve pazarının, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bu hafta da kurulmayacağı açıklandı.Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, "İlçemizin sağlık sorunları, alınması gereken tedbirler ve bu doğrultuda yürütülecek faaliyetler görüşülmüş, alınan karar gereği her hafta Cuma günü kurulan ilçe pazarının 5 Haziran2020 tarihinde de kurulmamasına karar verilmiştir.

Başkan Daşhan: "Pazar, salgın tehlikesi tamamen geçmeden açılmayacak"

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında ilçede görülen pozitif vakalardan dolayı cuma günleri kurulan sebze meyve pazarının, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bu hafta da kurulmayacağı açıklandı.
Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, "İlçemizin sağlık sorunları, alınması gereken tedbirler ve bu doğrultuda yürütülecek faaliyetler görüşülmüş, alınan karar gereği her hafta Cuma günü kurulan ilçe pazarının 5 Haziran2020 tarihinde de kurulmamasına karar verilmiştir. İlçemizde vatandaşlarımızın maske takma ve sosyal mesafe kurallarına harfiyen uyması gerekmektedir. Ayrıca sosyal medyada yapılan açıklamala değil sadece resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara itibar edilmesi halkımızdan ricamızdır’’ diye konuştu.

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Sabah
05:27
Öğle
13:04
İkindi
16:59
Akşam
20:31
Yatsı
22:14

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 5 Haziran Cuma

Defne Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Sadık Eczanesi
Gediz
Büyüker Eczanesi
Simav
Gökkaya Eczanesi
Tavsanli
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