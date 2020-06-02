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Başkan Daşhan’dan Gülnur Kocabaş cinayetine tepki

KÜTAHYA HABERLERİ  | 02.06.2020 09:38 | Son Güncelleme

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde sabah işe gitmek için kız arkadaşıyla servise doğru yürürken sokak ortasında erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Yusuf A.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde sabah işe gitmek için kız arkadaşıyla servise doğru yürürken sokak ortasında erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Yusuf A. tarafından öldürülen Gülnur Kocabaş’ın Şaphane ilçesi Ayvacık köyündeki evine, Belediye Başkanı Rasim Daşhan ve protokol üyeleri taziye ziyaretinde bulundu.
Ziyarette Başkan Rasim Daşhan’a, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Basri Mete ve İl genel meclisi üyeleri eşlik etti. Evin önünde gerçekleşen ziyarette Başkan Rasim Daşhan ve protokol üyeleri, Gülnur Kocabaş’ın babası Eyüp Kocabaş’a ve akrabalarına başssağlığı diledi.
Başkan Daşhan ziyarette yaptığı açıklamada, ’’Bu ölüm Şaphane ilçemize hiç yakışmadı. İlçemiz genç bir değerini yitirdi. Kadın cinayetlerinin insanlık suçu olmasını istiyorum. Kadın cinayetleri artık insanlık suçu olsun, insanlık suçu işlenmiş gibi yargılansın. Gülnur Kocabaş evladımızı rahmet ile anıyorum. Suçlunun en ağır şekilde celandırılması dileğimizdir. Şaphane ilçemizin başı sağolsun. Ailesine sabırlar diliyorum” diye konuştu.

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