YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Başkan Demir, Arıcılar Birliğini ziyaret etti

Başkan Demir, Arıcılar Birliğini ziyaret etti

ARDAHAN HABERLERİ  | 06.06.2020 10:55 | Son Güncelleme

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu’nu ziyaret etti.Ziyarete açıklama yapan Başkan Demir; “Ardahan, dünyanın 4 Arı ırkından birisi olan Kafkas Arısının gen merkezidir.

Başkan Demir, Arıcılar Birliğini ziyaret etti

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu’nu ziyaret etti.
Ziyarete açıklama yapan Başkan Demir; “Ardahan, dünyanın 4 Arı ırkından birisi olan Kafkas Arısının gen merkezidir. Kafkas arısı, dilinin uzun olması sebebiyle çiçeklerin özüne daha rahat ulaşabiliyor ve ürettiği balın kalitesi işte burada ortaya çıkıyor. Kafkas arısı yine bölgenin coğrafyasına ve şartlarına en dayanıklı arı olması bakımından bölgemizdeki tüm üreticilerimiz Kafkas arısı üretiyor. Ardahan’ın doğası ve bu doğada ki yaklaşık bin ikiyüz çeşit çiçek ile birlikte yüzlerce endemik bitkilerden elde edilen patentli Ardahan balının daha fazla üretilmesi, arıcıların eğitilmesi ve desteklenmesi anlamında yeni gelişmelere ihtiyaç vardır. Bugün ülkemizde mevcutta patenti olan nadir bal Ardahan balıdır. Bu patentin korunabilmesi için bizlerde her anlamda elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Yeni bir aşk mı doğuyor? Yeni bir aşk mı doğuyor?
PARTNER İnsanlığın bittiği an! Hamile fili böyle öldürdüler İnsanlığın bittiği an! Hamile fili böyle öldürdüler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sarıyer'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Sarıyer'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Tatvan’dan bir daire karantinaya alındı

Tatvan’dan bir daire karantinaya alındı

Adana'da otomobil tır dorsesine çarptı: 2 ölü

Adana'da otomobil tır dorsesine çarptı: 2 ölü

GÜNCELLEME - Gaziantep'te eşine şiddet uygulayan kişi tutuklandı

GÜNCELLEME - Gaziantep'te eşine şiddet uygulayan kişi tutuklandı

Çeşme’de mavi bayrağı göndere çekip hizmete başladılar

Çeşme’de mavi bayrağı göndere çekip hizmete başladılar

Demirtaş: “Virüsle olan mücadelemiz bitmedi”

Demirtaş: “Virüsle olan mücadelemiz bitmedi”

Ardahan Namaz Vakitleri 6 Haziran Cumartesi

İmsak
02:32
Sabah
04:30
Öğle
12:13
İkindi
16:12
Akşam
19:46
Yatsı
21:35

Ardahan Nöbetçi Eczaneler 6 Haziran Cumartesi

Arzu Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Gole
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Dev Türk bayrağı yenilendi

Dev Türk bayrağı yenilendi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kılıçdaroğlu’nun, Küçük Yaşta Yapılmış Bir Evliliği ’kız Çocuklarına Tecavüz’ Diye Nitelemesine Tepki

Kılıçdaroğlu’nun, Küçük Yaşta Yapılmış Bir Evliliği ’kız Çocuklarına Tecavüz’ Diye Nitelemesine Tepki

Süper Kaymakam Ovalı, Ardahan'da

Süper Kaymakam Ovalı, Ardahan'da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.