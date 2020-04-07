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Başkan Demir: “Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız”

SAMSUN HABERLERİ  | 07.04.2020 17:22 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Vali Osman Kaymak, korona virüs salgınına karşı uygulanan tedbirler kapsamında bir araya geldi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Vali Osman Kaymak, korona virüs salgınına karşı uygulanan tedbirler kapsamında bir araya geldi. Başkan Demir, “Koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız” dedi.
Samsun Valisi Osman Kaymak, il genelinde uygulanan ve uygulanması planlanan korona virüs tedbirlerini değerlendirmek amacıyla Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’i ziyaret etti. Başkan Demir ile Vali Kaymak’ın korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan ve bundan sonra yapılacak olan çalışmaları değerlendirdiği ziyarette, korona virüs tedbirlerinin Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından koordinasyon içerisinde yürütüldüğüne dikkat çekildi.

Koordine içinde çalışıyoruz
Korona virüsün ülkemizde görüldüğü ilk andan itibaren hükümetin ve Bilim Kurulu’nun aldığı tedbir kararları doğrultusunda çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Şehrimizin çeşitli noktalarında sterilizasyon ve dezenfeksiyon çalışmalarımızı düzenli olarak sürdürüyoruz. Toplu ulaşım araçlarımız her seferde dezenfekte ediliyor. Vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtıyoruz. Valiliğimiz ve Sağlık İl Müdürlüğümüz ile birlikte koordineli çalışmalarımız ve toplantılarımız sürüyor. Bu kapsamda Valimiz ile de zaman zaman bir araya geliyoruz. Şimdi de şehrimizde korona virüs salgınını önlemek için aldığımız ve alacağımız tedbirleri değerlendirdik. Şu ana kadar şehrimizde başarılı bir çalışma yürüttük" şeklinde konuştu.

Samsunlulara teşekkür
Korona virüs salgınına karşı en önemli tedbirin evde kalmak olduğunu dile getiren Başkan Demir, “Cumhurbaşkanımızın ‘Evde kal’ çağrısına uyan tüm Samsunlu hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Sizler evlerinizde kalmaya devam edin. Ekiplerimiz sizlerin ihtiyaçlarını evlerinize kadar ulaştırma noktasında titizlikle çalışıyor. 65 yaş üstü, 20 yaş altı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını Vefa Destek Gruplarımız karşılıyor. Halkımız merak etmesin. Devletimiz bütün imkanlarını seferber etti. Bizler de yerelde Büyükşehir Belediyesi olarak diğer kurumlarımızla birlikte gece gündüz demeden halkımızın huzur ve güvenliği için görevdeyiz. İçinde bulunduğumuz bu zor günleri hep birlikte atlatmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Sayın valimize de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Unutmayalım ki korona virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir” diye konuştu.

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