Başkan Demir: “Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Vali Osman Kaymak, korona virüs salgınına karşı uygulanan tedbirler kapsamında bir araya geldi. Başkan Demir, “Koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız” dedi.

Samsun Valisi Osman Kaymak, il genelinde uygulanan ve uygulanması planlanan korona virüs tedbirlerini değerlendirmek amacıyla Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’i ziyaret etti. Başkan Demir ile Vali Kaymak’ın korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan ve bundan sonra yapılacak olan çalışmaları değerlendirdiği ziyarette, korona virüs tedbirlerinin Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından koordinasyon içerisinde yürütüldüğüne dikkat çekildi.

Koordine içinde çalışıyoruz

Korona virüsün ülkemizde görüldüğü ilk andan itibaren hükümetin ve Bilim Kurulu’nun aldığı tedbir kararları doğrultusunda çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Şehrimizin çeşitli noktalarında sterilizasyon ve dezenfeksiyon çalışmalarımızı düzenli olarak sürdürüyoruz. Toplu ulaşım araçlarımız her seferde dezenfekte ediliyor. Vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtıyoruz. Valiliğimiz ve Sağlık İl Müdürlüğümüz ile birlikte koordineli çalışmalarımız ve toplantılarımız sürüyor. Bu kapsamda Valimiz ile de zaman zaman bir araya geliyoruz. Şimdi de şehrimizde korona virüs salgınını önlemek için aldığımız ve alacağımız tedbirleri değerlendirdik. Şu ana kadar şehrimizde başarılı bir çalışma yürüttük" şeklinde konuştu.