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Başkan Demir: “Canla başla çalışıyoruz”

07.02.2021 15:18 | Son Güncelleme:
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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, hafta sonu mesaisinde yapımı devam eden projeleri inceledi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, hafta sonu mesaisinde yapımı devam eden projeleri inceledi. Demir, “Yapacağımız yolların tekrar bozulmaması için hassasiyet gösteriyor, ekiplerimizle canla başla çalışmaya devam ediyoruz” dedi.
Kente yapılan yatırımları yakından takip eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonunda da mesai yaptı. Eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ı makamında ağırlayan Başkan Demir, daha sonra Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ile birlikte İmamlar-Ahlatlı mahalleleri grup yolunda tamamlanan 3 bin metrelik sathi kaplama çalışmasını inceledi. Demir, ardından Uluçayır Mahallesi’nde tamamlanan 3 bin metrelik beton yol, Yayla Mahallesi Küçükçayır mevkiinde devam eden 9 bin 400 metrelik yol genişletme, Gölalan Mahallesi’nde tamamlanan 4 bin 600 metrelik beton yol ve Kaşyayla Mahallesi’nde tamamlanan 3 bin 200 metrelik yol genişletme çalışmalarını yerinde takip etti.
Canik Belediyesi’ne geçen Başkan Mustafa Demir, Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ile birlikte imar revizyon planı çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Genel Sekreter İlhan Bayram, Fen İşleri Daire Başkanı Metin Köksal’ın da eşlik ettiği toplantıda tüm detaylar masaya yatırıldı. Büyükşehir Belediyesi olarak 17 ilçenin tamamında çalışmaların sürdüğünü ve hiçbir ayrım yapmadan yatırımlara devam ettiklerini söyleyen Başkan Demir, “Tüm mahallelerimizde olduğu gibi Canik ilçemizdeki grup yollarında da sathi kaplama, yol genişletme ve beton yol çalışmalarımız sürüyor. Bir kısmı tamamlandı, bir kısmında da ekiplerimiz çalışıyor. Söz verdiğimiz gibi daha yaşanılabilir bir Samsun için hiç ara vermeden çalışıyoruz” diye konuştu.
Samsun halkının huzuru ve mutluluğu için gece gündüz demeden, tatil yapmadan aşkla çalıştıklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şunları söyledi:
“Bu güzel ilçemiz ve insanlarımızın refahı için hiç dinlenmeden çalışıyoruz. Canik ilçemizde yol, su ve asfalt problemleri tarihe karışacak. Samsun’umuzun geleceğini ilgilendiren ne varsa çok dikkatli ve titiz çalışma yürütüyoruz. Yapacağımız yolların tekrar bozulmaması için hassasiyet gösteriyor, ekiplerimizle canla başla çalışmaya devam ediyoruz.”

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