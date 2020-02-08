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Başkan Demir: "Doğa turizmini canlandıracak adımlar atacağız"

SAMSUN HABERLERİ  | 08.02.2020 14:45 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bafra ilçesinde gerçekleştirdiği incelemelerde, “Kapıkaya ve Asar’da tarih ve doğa turizmini canlandıracak adımlar atacağız” dedi.Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bafra ilçesi Kapıkaya Mahallesi’nde bulunan yamaç paraşütü alanı ile Asar Mahallesi’nde bulunan kale ve kaya mezarlarında incelemelerde bulundu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bafra ilçesinde gerçekleştirdiği incelemelerde, “Kapıkaya ve Asar’da tarih ve doğa turizmini canlandıracak adımlar atacağız” dedi.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bafra ilçesi Kapıkaya Mahallesi’nde bulunan yamaç paraşütü alanı ile Asar Mahallesi’nde bulunan kale ve kaya mezarlarında incelemelerde bulundu. Başkan Demir, bölgede bulunan tarihi değerlerin gün yüzüne çıkarılması, tanıtılarak turizme katkı sağlanması adına yapılması gereken çalışmaların başlatılacağını duyurdu.
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve teknik personeller ile görüş alışverişinde bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Son yıllarda gerçekleştirilen festivallerle yamaç paraşütçülerinin ve doğaseverlerin gözdesi haline gelen Kapıkaya’ya gelecek misafirlerin daha rahat ve konforlu bir şekilde ziyaretlerini tamamlaması için projeler üzerinde çalışıyoruz. Şehrimizde turizmi canlandırmak, bölgeye gelecek olan yerli ve yabancı turistlerimiz üzerinde kalıcı etkiler bırakmak için ekiplerimiz canla başla çalışıyor. Doğa turizmini bölgemizde 12 aya yaymak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" şeklinde konuştu.
Daha sonra Asar Kale ve kaya mezarlarında incelemelerde bulunan Başkan Demir, "Tarihi Helenistik döneme kadar uzanan kale ve mezarlıkların bölgenin doğal güzellikleriyle birleşmesi bölgeyi cezbedici bir konuma getiriyor. Doğa turizminin yanında tarihi değerlerimizi de gün yüzüne çıkarmak ve adından söz ettirmek için çalışmalarımız var. Samsun güzel bir şehir. Her anlamda marka haline getirmek için ekiplerimiz gece gündüz üretmeye ve çalışmaya devam ediyor" diye konuştu.
Başkan Demir, incelemelerin ardından Altınkaya Hidroelektrik Santralini ziyaret ederek tesis yetkililerinden bilgi aldı.

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