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Başkan Demir: “Günde 7 bin ton altyapı malzemesi üretiyoruz”

SAMSUN HABERLERİ  | 06.09.2020 18:05 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Büyükşehir Belediyesi olarak günde 7 bin ton altyapı malzemesi üretiyoruz.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Büyükşehir Belediyesi olarak günde 7 bin ton altyapı malzemesi üretiyoruz. Tüm mahallelerin altyapısını tamamlayacağız” dedi.
Başkan Mustafa Demir, partisinin Ayvacık 7. Olağan İlçe Kongresi’ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bu sene ilçede 60 kilometre yol programlandığını ve bunun 51 kilometresinin tamamlandığını ifade etti. Başkan Demir, “Ayvacık’ın yollarını seneye bitiriyoruz. Ayvacıklı kardeşlerimize yakışır bir şekilde bütün altyapıyı tamamlıyoruz. Kentteki 950 mahallenin altyapısını da bitireceğiz. Ayvacık ilçesinde bu sene 60 kilometre yol programlamışız. Bunun 51 kilometresi tamamlanmış. Yolları genişleterek yapıyoruz” diye konuştu.
Ekiplerin sahada gece gündüz Samsun’un altyapısını bitirmek için çalıştığını belirten Başkan Demir, “Ayvacık’ta ilçe belediyesi güzel bir konkasör (taş kırma) şantiyesi kurdu. Ayvacık’ın altyapısında tamamen oradan çıkan malzemeyi kullanıyoruz. Çarşamba, Bafra ve Vezirköprü ilçelerimizde sabit konkasör kurduk. Şu an da biz büyükşehir belediyesi olarak günde 7 bin ton malzeme üretiyoruz. Yani yılda 2,5 milyon tona yakın alt yapı malzemesi üretiyoruz” şeklinde konuştu.
Samsun’da içme suyu probleminin tamamen çözüleceğini de ifade eden Başkan Demir, ayrıca şunları söyledi:
“Ayvacık ilçesinde içme suyu noktasında bütün mahallelerimizdeki su sorununu çözüyoruz. Önümüzdeki sene fındık sezonunda susuzluk yaşamayacaksınız. Sadece Ayvacık’ta değil, bütün Samsun’da dönemimiz içerisinde bu sıkıntıyı tarihe gömüyoruz Allah’ın izniyle. Yoktan var etmiyoruz. İlçe belediyesi büyükşehir ayırımını ortadan kaldırdık. Güçlerimizi birleştirdik.”

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