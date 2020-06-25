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Başkan Demir: “İç turizm noktasında Türkiye ortalamasının üstünde gidiyoruz”

SAMSUN HABERLERİ  | 25.06.2020 17:17 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir video konferans yoluyla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile gerçekleştirdiği toplantıda kentin turizm potansiyeline değinerek, “17 ilçemizde de turizm ve kültür alanında etkin bir şehir yapısına sahibiz.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir video konferans yoluyla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile gerçekleştirdiği toplantıda kentin turizm potansiyeline değinerek, “17 ilçemizde de turizm ve kültür alanında etkin bir şehir yapısına sahibiz. Turizm alanında ciddi bir kıpırdama var. İç turizm noktasında Türkiye ortalamasının üstünde gidiyoruz” dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Ondokuz Mayıs Üniversitesi Gençlik Topluluğu öğrencileri ile buluştuğu video konferans toplantısına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kültür ve turizm alanında yapılacak ve yapılması planlanan projeleri paylaştı. OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal’ın da yer aldığı toplantıda konuşan Başkan Demir, “Samsun turizm potansiyeli itibariyle Antalya ile eş değer oluşturulabilecek bir şehir. Burada sizin de özel yatırımlarınız var. Müze yatırımınızın ihalesi yapıldı. Kütüphanenin de projesini bitirip ihale aşamasına gelmek istiyoruz” diye konuştu.
Turizm alanında hareketlenmelerin başladığını ifade eden Başkan Demir, “17 ilçemizde de turizm ve kültür alanında etkin bir şehir yapısına sahibiz. Turizm alanında ciddi bir kıpırdama var. İç turizm noktasında Türkiye ortalamasının üstünde gidiyoruz. Sizin tecrübe ve imkanlarınızı bizim projelerimizle birleştirip Samsun’a çok güzel hizmet etme imkanı yakaladığımız dönemdeyiz. Bakan yardımcımız buraya geldiğinde Karadeniz’ de film festivali talebimiz oldu. Bakanlığımızın uygun görecek olduğu sanat değeri yüksek, nitelikli formatta bunu gerçekleştirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u Samsun’a davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şu ifadeleri kullandı:
“Samsun çok özel bir şehir. Bölgenin merkezinde ve İç Anadolu’ya çıkış kapısı. Üniversite ve gençlikle ilgili elimizden geleni yapıyoruz ve yapacağız. Devlet tiyatrolarıyla ilgili neler yapabiliriz onu da sizinle paylaşmak istiyoruz. Okullar bölgesi dediğimiz alanda güzel bir yer var. Orada bir tiyatro sanat merkezi planlıyoruz. Sizi burada bir akşam misafir etmek üzere şehrimize davet ediyoruz. Kültür, turizm ve sanat konusunda gençlerimize katkı sağlayacak bir buluşma da temin etme imkanımız olur.”
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise, Samsun’a yakın zamanda bir program yapıp geleceğinin sözünü vererek, hayata ve geleceğe dair yapılan bu sohbet için gençlere teşekkür ettiğini dile getirdi.

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