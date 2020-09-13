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Başkan Demir: “Kavak’ta 5 yılda yapmayı planladığımız tüm yolları 2,5 senede tamamlayacağız”

SAMSUN HABERLERİ  | 13.09.2020 17:20 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, partisinin Kavak 7.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, partisinin Kavak 7. Olağan Kongresi’nde yaptığı konuşmada, Kavak’ın 17 senede bambaşka bir hale geldiğini belirterek, “Kavak’ta 5 yılda yapmayı planladığımız tüm yolları 2.5 senede tamamlayacağız” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti’nin Asarcık ve Kavak 7. Olağan İlçe Kongrelerine katıldı. Kavak Kongresi’nde yaptığı konuşmada kongrelerinin hayırlara vesile olmasını temenni eden Başkan Demir, ilçeye yapılan yatırımlardan söz etti. AK Parti’nin kurucu il başkanı olarak Kavak’ta yaptığı ilk kongreyi hatırlatan Başkan Demir, “Kavak’ta bizim ilk ilçe mitingimiz bugünkü gibi gözümün önünde. Her zaman aklıma geliyor. O mitingde şu cümleyi kurduğumu hatırlıyorum; ‘Ey Kavaklı hemşehrilerimiz bugün buranın bir fotoğrafını çekin, inşallah AK Parti tek başına iktidara geliyor. Bu Kavak gidecek bambaşka bir Kavak gelecek.’ Şimdi o Kavak gitti, bambaşka bir Kavak geldi mi? 2003-2020, 17 senede Kavak’ın her alanı değişti. Hiçbir sokağı o günkü sokağı değil” diye konuştu.
Başkan Mustafa Demir, “Samsun’a yakın. Samsun’un merkezinde ilçenin 3-4 katı Kavaklı var. Ama insanların köyüne, ilçesine gidip gelecek isteği olmuyordu. Bugün ne oldu. Yollarıyla, altyapısıyla bambaşka bir Kavak var ve herkes rahat bir şekilde köyüne, ilçesine gidebiliyor. O gün bir şey daha söylemiştik; ‘Öyle bir gün gelecek ki Kavak’tan Samsun’a bir ışık hüzmesi hızında gidip geleceksiniz.’ Şimdi gidip geliyor muyuz. Türkiye’de kent merkezine 50 kilometre uzakta duble yolu ışıklandırılmış tek şehir Samsun, Kavak. Bugün ’Kavak’ta sanayi olmaz’ diyenler OSB alanı doldu, şimdi ikincisini yapacağız” şeklinde konuştu.
Mustafa Demir, devam eden ve yapılacak yatırımlardan da söz ederek şunları söyledi:
“Mahallelerimizin kırsal altyapısını bitireceğiz. Türkiye’de kırsal altyapıyı bitiren ilk şehir olacağız. Kavak’ta bu sene toplam planlanan yol 75 kilometre. Biz şu ana kadar 67.3 kilometresini tamamladık. Kavak’ın tüm yollarını 5 senede planlamıştık, 2.5 senede tamamlayacağız. Samsun’da dijital teknoloji ile birlikte yapay zekayla yönetilen trafik sistemini başlatmış oluyoruz. Türkiye’de Allah’ın izniyle en iyisi olacağız. 31 Mart’ta projelerimizin yer aldığı bir kitapçık dağıtmıştık. Tamamını gerçekleştireceğiz.”

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