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  4. Başkan Demir, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

Başkan Demir, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

SAMSUN HABERLERİ  | 17.01.2020 15:31 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Yeşilyurt Demir-Çelik İlkokulunda eğitim gören öğrencilere karnelerini dağıtarak heyecanlarına ortak oldu.2019-2020 eğitim-öğretim yılının birinci dönemi bugün sona erdi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Yeşilyurt Demir-Çelik İlkokulunda eğitim gören öğrencilere karnelerini dağıtarak heyecanlarına ortak oldu.
2019-2020 eğitim-öğretim yılının birinci dönemi bugün sona erdi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir Yeşilyurt Demir-Çelik İlkokulunda eğitim gören öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Öğrencileri tebrik eden Başkan Demir, tatili iyi şekilde de değerlendirmeleri için tavsiyelerde bulundu.

“Her zaman öğrencilerin yanındayız”
Samsun’da 263 bin öğrencinin karne aldığını ifade eden Başkan Demir, “Bugün yavrularımızın birinci yarıyıl dönemi bitti ve karnelerini verdik. Öğrencilere tavsiyemiz tatil vesilesi ile dinlenmeleri, görmedikleri yerleri gezmeleri, bol bol kitap okumalılar. Yarıyıl tatilini çok iyi değerlendirmeliler. Birinci yarıyıl da notları düşük olan yavrularımızın tatili de fırsata çevirebilirler. Biz her zaman öğrenci ve velilerimizin yanında olacağız. Tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum" dedi.
Karne Törenine Samsun Valisi Osman Kaymak, İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, veliler ve öğrenciler katıldı.

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