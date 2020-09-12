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Başkan Demir: “Önümüzdeki yıl tüm kırsal alt yapıyı bitiriyoruz”

SAMSUN HABERLERİ  | 12.09.2020 14:21 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Önümüzdeki yıl tüm kırsal alt yapıyı bitiriyoruz.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Önümüzdeki yıl tüm kırsal alt yapıyı bitiriyoruz. Kırsal mahallelerimizde yol eksiğini tarihe gömüyoruz” dedi.
AK Parti Yakakent 7. Olağan İlçe Kongresi’ne katılan ve burada bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yatay kalkınmayı Türkiye’de en iyi başaran ilin Samsun olduğunu ifade etti. Başkan Demir, “Önümüzdeki yıl Yakakent’teki tüm mahallelerin yollarını bitiriyoruz” diye konuştu.
Yakekent’te kırsal alt yapının yüzde 80’inin tamamlandığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Samsun’un 950 mahallesinde bu dönemin bitimine doğru kırsalıyla, kentiyle, merkeziyle Türkiye’de ilk kez altyapıyı tamamlamış şehir olmaya doğru gidiyoruz. Yakakent’e yeni bir otogar inşaatını kazandıracağız. İlçeye yakışır güzel bir İskele Kafe projesini buraya kazandırıyoruz. Kırsal altyapının yüzde 80’ini bu sene tamamlıyoruz. Üzerine de ilave etmeyi düşünüyoruz. Kırsal mahallelerimizde yol eksiğini tarihe gömüyoruz. İşi iş yapmaz, işi insan yapar” şeklinde konuştu.
Samsun’un bütün ilçelerinin marka ilçe olduğunu ifade eden Başkan Demir şöyle devam etti: “Yakakent’te yeni bir imar uygulaması da yapıyoruz. İlçe çok cazip hale geldi. Nüfus gelecek yıllarda şu ankinin iki katı artacak. En küçük ilçemiz Yakakent. Ama Yakakent’ten Asarcık’a, Terme’den Vezirköprü’ye, İlkadım’dan Ladik’e kadar ilçelerimize şöyle bir bakın, hep marka ilçelerimiz. Güçlerimizi birleştirdik. Yatay kalkınmayı da Türkiye’de en iyi başaran il Samsun. İlkleri sizlere yaşatmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz.”
Samsun’un Türkiye’nin önemli şehirlerinden olduğunu vurgulayan Başkan Demir, “Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hemen hemen her alanda maddi manevi bu ülkeyi hayal edemeyeceğimiz yerlere taşıdık. Dünya insanlığı için önemli bir ülkeyiz. Bu ülkede de Samsun önemli bir şehir. Bu şehrin bu kutlu davadaki, sorumluları sizlersiniz. Daha önce burada ilçe başkanlığı yapmış tüm arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu kongrede görev alacak kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız. Hayırlı bereketli hizmetlere bu kongremiz vesile olsun” ifadelerini kullandı.

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