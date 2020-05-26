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Başkan Demir: "Özel halk otobüslerine yakıt desteği vereceğiz"

SAMSUN HABERLERİ  | 26.05.2020 14:45 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir korona virüsü salgını nedeniyle kapasitelerinin yüzde 50’si kadar yolcu alan özel halk otobüslerine yakıt desteği vereceklerini duyurdu.İçişleri Bakanlığının yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında geçen Mart ayında yayımladığı genelge ile kapasitelerinin yarısı kadar yolcu taşımaya başlayan özel halk otobüsleri için Samsun Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir korona virüsü salgını nedeniyle kapasitelerinin yüzde 50’si kadar yolcu alan özel halk otobüslerine yakıt desteği vereceklerini duyurdu.
İçişleri Bakanlığının yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında geçen Mart ayında yayımladığı genelge ile kapasitelerinin yarısı kadar yolcu taşımaya başlayan özel halk otobüsleri için Samsun Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Hem yolcu kapasitelerinin düşmesi hem de 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkmalarının kısıtlanması nedeniyle gelirleri azalan özel halk otobüslerine yakıt desteği verilmesi kararlaştırıldı.
Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi kent içi toplu taşıma hizmeti veren 106 otobüs için yakıt desteği verecek. Zorlu sürecin esnaf tarafından en az hasarla atlatılması için çaba gösterdiklerini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bizden ruhsat alarak veya hat kiralayarak toplu taşıma hizmeti veren özel halk otobüslerimize, toplu taşıma hizmetinin kesintisiz yürütülebilmesi için yakıt desteği vereceğiz. Bugünleri el birliği ile atlatacağız” dedi.

Büyükşehirden temizlik seferberliği
Korona virüsü salgının görülmeye başladığı ilk andan itibaren önlemlerini alan Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından mart ayından bu yana 2 bin 286 kurum ve kuruluşa, 2 milyon 572 bin 257 metrekarelik alanda hijyen çalışması yapıldı. Toplamda 2 tona yakın dezenfektan ve 33 ton solisyon kullanan ekiplerce, devlet hastaneleri, aile sağlığı merkezleri ve sağlık çalışanlarının kaldığı otel ile misafirhanelerde de düzenli olarak dezenfekte çalışmaları sürdürüldü.
Hastane, Aile Sağlığı Merkezi, okul, cami, otogar, dolmuş hatları, çocuk oyun parkları, askeri alanlar, spor tesisleri, PTT şubeleri, kamu, kurum ve kuruluşları gibi vatandaşların toplu olarak kullandığı alanlar süreç içerisinde çeşitli dönemlerde dezenfekte edildi. Ekipler, yarın başlayacak mesai öncesinde de birçok alanda temizlik çalışması yaptı. Mesainin ilk gününde kentte yaşanacak yoğunluk nedeniyle toplu kullanılacak alanlarda yoğun bir şekilde çalışan ekipler, özellikle otobüs ve tramvayları bu anlamda hazır hale getirdi.

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