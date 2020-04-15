Başkan Demir: ‘Sağlığınız bize emanet’

Koronavirüs salgını nedeniyle Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, özellikle vatandaşla yüz yüze temas halinde çalışanlara ve esnafa yüz siperliği ve maske dağıttı.

Koronavirüs salgınını Ardahan’da da görülmesi üzerine Başkanı Faruk Demir harekete geçti. Belediyenin destekleri ile atölyede kadınlar maske üretmeye başladı. Üretilen maskeler Ardahanlı vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Başkan Demir, hastanede çalışan doktor - hemşire, PTT çalışanları ve esnafa virüse karşı tam koruma sağlayan yüz siperliği dağıttı.

Çalışanların ve halkın sağlığını korumak adına ücretsiz olarak dağıtılan ağız maskesi ve yüz siperliğine vatandaşın ilgisi de yoğun oldu.

Maske dağıtımı sırasında vatandaşlara uyarılarda bulunan Demir, maskesiz dışarı çıkılmamasını ve özellikle uzmanların ’evde kal’ çağrısına uyulmasını istedi.

Başkan Demir: "Korona virüsün ortaya çıktığı günden bu yana ilimizde temizlik ve ilaçlama çalışmalarını yapıyoruz. Çünkü bu hastalığın tek düşmanı temizliktir. Bizler diyoruz ki; sizler evde kalın, belediyeniz çalışıyor. Amacımız, derdimiz; halkımızı bu hastalıktan korumaktır. Biz sosyal belediyecilik yönetim anlayışımız ile halkımızı koruyucu tedbirler almaya devam edeceğiz" dedi.



PARTNER Sporsuz asla yaşayamıyorlar