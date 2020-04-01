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Başkan Demir: Salgından sonra gel

ARDAHAN HABERLERİ  | 01.04.2020 13:05 | Son Güncelleme

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, coronavirüs salgınının yayılmaması için vatandaşlara, "Evde Kal Ardahan” çağrısında bulundu.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, coronavirüs salgınının yayılmaması için vatandaşlara, "Evde Kal Ardahan” çağrısında bulundu. Başkan Demir, “Çok Sevdiğin Ardahan’a Salgından sonra gel çağrısı” Ardahan’daki billboardlarda kullanılmaya başlandı.

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