Başkan Demir: Salgından sonra gel

Ardahan Belediye Ba\u015fkan\u0131 Faruk Demir, coronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131n\u0131n yay\u0131lmamas\u0131 i\u00e7in vatanda\u015flara, "Evde Kal Ardahan\u201d \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulundu. Ba\u015fkan Demir, \u201c\u00c7ok Sevdi\u011fin Ardahan\u2019a Salg\u0131ndan sonra gel \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131\u201d Ardahan\u2019daki billboardlarda kullan\u0131lmaya ba\u015fland\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER \u0130\u015fte d\u00fcnyan\u0131n en korkun\u00e7 kedisiPARTNER Korona bunu da yapt\u0131rd\u0131!