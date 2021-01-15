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Başkan Demir: "Samsun’u yeniden inşa ediyoruz"

15.01.2021 13:43 | Son Güncelleme:
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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehri yeniden inşa ettiklerini söyledi.Daire Başkanlıkları ile değerlendirme toplantılarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, personele vatandaşların sorunlarıyla hassasiyetle ilgilenmeleri talimatını verdi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehri yeniden inşa ettiklerini söyledi.
Daire Başkanlıkları ile değerlendirme toplantılarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, personele vatandaşların sorunlarıyla hassasiyetle ilgilenmeleri talimatını verdi. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ile yapılan toplantıda kentte yapılan projelere değinen Başkan Demir, “Herkes kendi alanıyla ilgili en az benim kadar yetkili. Kendi alanınızla ilgili sorumluluk getiriyorum size. Bu duygu olmazsa başarı olmaz” dedi.
Samsun’u planlama noktasında Türkiye’nin en iyi belediyelerinden bir tanesi olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Çok ciddi problemlerle uğraşıyoruz ve elhamdülillah çözüyoruz. Cumhuriyet Meydanı ve Saathane Meydanı ile ilgili aldığımız kararlar tarihi bir dönüm noktası. Gülsan Sanayi ile alacağımız kararlar tarihi dönüm noktası. Atakum’da alacağımız, onaylanacak olan ilçe planı, Canik, Terme ve ilçelerde yapacağımız projeler geleceğe çok ciddi etki yapacak. Ciddi hareketlenme var. Bu yatırımlar artarak devam edecek. Atakum tam bir botanik şehir olacak. Çok güzel bir kentsel tasarım içerisinde olacak. Ulaşacak olduğumuz Samsun çok özel bir şehir. Samsun dünya şehirleri arasında marka olacak. Şehri yeniden inşa ediyoruz. Samsun, Türkiye’nin en güzel şehri. Buranın belediye çalışanı olduğumuzu, geleceğini planladığımızı, fiziki yapısını bizim oluşturduğumuzu unutmayalım. Buraya pozitif, olumlu ne katarsanız, emekli olduğumuzda çocuklarınıza, torunlarınıza anlatacak güzel bir hikayeleriniz olur. Buna odaklanarak gayret edip çalışın. Samsun’un konseptini tamamen değiştiriyoruz. Subaşı başladı, kamulaştırma bitince Anakent İş Merkezi’ni de yıkacağız. Saathane Meydanı yapılıyor. Projelerimiz devam edecek” diye konuştu.
Toplantıda Genel Sekreter İlhan Bayram, Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, Daire Başkanı Yasin Çakır ve personeller hazır bulundu.

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Ilkadim
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Ilkadim
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