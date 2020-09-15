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Başkan Demir: "Şehrimizin tarihi dokusunu gün yüzüne çıkaracağız”

SAMSUN HABERLERİ  | 15.09.2020 14:41 | Son Güncelleme

Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan Saathane Meydanı’nda devam eden çevre düzenlemesi çalışmalarını inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Yaklaşık bir aya kadar tamamlanmayı planladığımız proje ile birlikte şehrimizin tarihi dokusunu gün yüzüne çıkaracağız” dedi.Başkan Mustafa Demir, Saathane Meydanı’nda devam eden çevre düzenlemesi çalışmalarını yerinde inceledi.

Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan Saathane Meydanı’nda devam eden çevre düzenlemesi çalışmalarını inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Yaklaşık bir aya kadar tamamlanmayı planladığımız proje ile birlikte şehrimizin tarihi dokusunu gün yüzüne çıkaracağız” dedi.
Başkan Mustafa Demir, Saathane Meydanı’nda devam eden çevre düzenlemesi çalışmalarını yerinde inceledi. Ağustos ayında Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından çevre düzenleme projesinin onaylanmasının ardından çalışmaların hemen başladığını belirten Başkan Mustafa Demir, “Saathane Meydanı’ndaki çevre düzenlemelerine yönelik projemiz, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı. Daha sonra ekiplerimiz tarafından bu bölgede çalışmalar başlatıldı. İlk önce alan tesviye edildi, daha sonra SASKİ alt yapı çalışmalarını tamamladı. Şu an aydınlatma ve peyzaj düzenleme çalışmalarına başlandı. Yaklaşık bir aya kadar tamamlanmayı planladığımız proje ile birlikte şehrimizin tarihi dokusunu gün yüzüne çıkaracağız” diye konuştu.

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