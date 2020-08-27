Başkan Demir: “Türkiye’ye örnek bir tesis olacak”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kadıköy ve Yaşar Doğu Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek, mahalle kültürünü canlandırmak adına eski Ruh ve Sinir Hastanesi yerleşkesinde yapılacak projenin Türkiye’ye örnek olacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Mahalle Buluşmaları’ kapsamında dün akşam Kültür ve Yaşam Evi’nde Kadıköy ve Yaşar Doğu Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

“950 mahallede alt yapı tamamlanacak”

Samsun ile ilgili düşüncelerini ve projelerini anlatan Başkan Demir, kırsalda bulunan 950 mahallenin alt yapısını önümüzdeki birkaç yıl içinde tamamlayarak mağduriyetleri ortadan kaldıracaklarını belirterek, “Belediyemiz tarafından birçok hizmet yapıyoruz. Kırsal alt yapıyı 950 mahallede bitiriyoruz. Yapılan çalışmaları görüyorsunuz. Samsun için çok ciddi projeler hazırlandı. Şimdi bu yıldan itibaren tek tek ihaleye çıkıyoruz. 2021 proje yılı olacak. Biz size hizmetkarız. Bütün hedefimiz ve amacımız Allah’ın rızasını kazanmak için sizin hayatınıza ne katabiliriz, onu düşünmek. Bu konuda yürüyoruz. Bu tür ortamlarda sık sık bir araya gelmeye çalışacağız. Bu işin enerjisi, sermayesi dua” dedi.