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Başkan Demir: “Ulül Emr’e itaat farzdır”

ERZURUM HABERLERİ  | 19.03.2020 16:55 | Son Güncelleme

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Erzurum Başkanı Fuat Demir, Çin’de başlayan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı alınan tedbirlere uyulması gerektiğini hatırlatarak, “Ulül Emr’e itaat farzdır” dedi.Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı milletin tefrikaya düşmemesini ve galeyana gelmemesini isteyen Fuat Demir, dünyevi ve uhrevi işlerin bir arada yürütülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Başkan Demir: “Ulül Emr’e itaat farzdır”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Erzurum Başkanı Fuat Demir, Çin’de başlayan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı alınan tedbirlere uyulması gerektiğini hatırlatarak, “Ulül Emr’e itaat farzdır” dedi.
Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı milletin tefrikaya düşmemesini ve galeyana gelmemesini isteyen Fuat Demir, dünyevi ve uhrevi işlerin bir arada yürütülmesi gerektiğine dikkat çekti. Demir, milli şair Mehmet Akif Ersoy’un; “Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez; Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez” dizelerine dikkat çekerek; bu virüs illetinin hep birlikte el birliğiyle defedileceğini savundu.
Bu arada; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan tedbirlere de harfiyen uyulması gerektiğinin altını çizen Fuat Demir, özellikle para politikasına yönelik alınan kararların ilave önlem ve tedbirlerle, mali bir paketle desteklendiğini de söyledi. İş dünyası temsilcilerinin geçtiğimiz hafta ekonomi yönetimine sunduğu önerilerin karşılığını aldıklarını da belirten Demir, bu bağlamda; her zaman olduğu gibi bugün de iş dünyası olarak ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını ifade etti.
Başkan Demir, virüs salgınının küresel etkilerinin, ekonominin bütün aktörlerin topyekûn bir mücadele içerisinde bulunmasını zorunlu kıldığını belirterek, “Nitekim başta FED olmak üzere, gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının virüs salgınının etkilerini azaltmak amacıyla aldıkları genişleyici para politikası kararları ve diğer ilave tedbirler kısa vadede piyasaları nispeten rahatlatmış olsa da, küresel ekonominin resesyona gireceği bir senaryoya hazırlıklı olmalıyız. En olumlu senaryoda bile, küresel ekonominin ciddi bir refah kaybına uğrayacağı aşikârdır. Küresel ekonomi genelinde yatırımlarda risk iştahının azaldığı ve piyasaların nakde geçmek istediği bir ortamda, Türkiye ekonomisinin bu süreci en az hasarla atlatması için, hep birlikte mücadele etmemiz gerektiğinin farkındayız.”şeklinde konuştu.
ALINAN KARARLAR REAL SEKTÖRÜN YÜKÜNÜ HAFİFLETECEKTİR
En büyük üreticiden en küçük tüketiciye varana değin, bütün ekonomik aktörlerin desteğiyle, bu zorlu sürecin Türkiye’nin lehine çevirmeyi başaracaklarına inancının tam olduğunu belirten Başkan Demir, sözlerini şöyle tamamladı: “Bugün itibariyle 30 doların altına gerileyen petrol fiyatları, enerji faturamızın yükünü hafifleterek, bu zorlu süreçte elimizi güçlendirecektir. Hem para politikasına hem de maliye politikasına yönelik alınan bu kararlar, reel sektör temsilcilerinin yükünü hafifletecektir. Başta kritik sektörlerimize yönelik muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primi ertelemesi olmak üzere; kredi ve faizlerinin geri ödemelerinin kolaylaştırılması, asgari ücret desteğinin devam etmesi ve KGF’nin limitinini iki katına çıkarılarak KOBİ’lerimizin hizmetine sunulması gibi birçok sektör ve alana yönelik vergi düzenlemesinin yanı sıra üretim, büyüme ve istihdamın korunmasını kapsayan bu tedbir ve teşvikler sayesinde, ekonomik aktivitede gözlenebilecek ilave bir yavaşlamanın önüne geçilecek ve Türkiye ekonomisi pozitif büyüme patikasında yoluna devam edecektir.”

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