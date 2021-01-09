Başkan Demirci’nin acı günü

Kütahya’nın Pazarlar İlçesi Belediye Başkanı Bilal Demirci’nin vefat eden annesi Fatma Demirci’nin cenaze namazı Pazarlar İlçesi Cumhuriyet Meydanında kılındı.

Pazarlar ilçesinde düzenlenen cenaze merasimine Kütahya Valisi Ali Çelik, Ak Parti Kütahya İl Başkanı Sabahattin Ceyhun, Pazarlar Kaymakamı Mehmet Soylu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan ve vatandaşlar katıldı.

Fatma Demirci’nin naaşı öğle namazını müteakip İlçe Müftüsü Erkan Karaca’nın kıldırdığı cenaze namazının ardından İlçe mezarlığına defnedildi.

Vali Çelik; merhum Fatma Demirci’ye Allah’tan rahmet, Başkan Bilal Demirci ve yakınlarına sabırlar diledi.

Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, herkesten helallik isteyerek, "Benim için zor ve önemli bir gün. Ana baş tacı. Ana her derdin ilacı. Herkesten hakkını helal etmesini istiyorum. Cenazeye katılanlardan, telefon ve sosyal medya üzerinden baş sağlığı dileyen herkesten Allah razı olsun" dedi.

Kılınan cenaze namazına il yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Pandemi dolayısıyla tedbirlerin alındığı cenaze namazı sosyal mesafe kuralına uygun olarak kılındı.



