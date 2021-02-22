YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Başkan Demir’den 100. kurtuluş yıl dönümü mesajı

Başkan Demir’den 100. kurtuluş yıl dönümü mesajı

22.02.2021 17:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Başkan Demir’den 100. kurtuluş yıl dönümü mesajı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.
Başkan Demir, mesajında, “Serhat ilimiz Ardahan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutlamanın idraki içindeyiz. Tarihini ve geçmişini iyi bilmeden geleceği inşa etmek mümkün değildir. Bizlere düşen görev ise tarihiyle, muhteşem doğasıyla, çok önemli doğal ve kültürel zenginliklere sahip Serhat Şehri Ardahan’ımızın gelişmesi ve kalkınması için var gücümüzle çalışmaktır. Hepimizin ortak değeri, Ardahan olmalıdır. Gerek 93 Harbinde ve gerekse Kurtuluş Savaşı sürecinde çok sayıda şehidimiz bu topraklara şehit düşmüştür. Kazım Karabekir Paşa tarihe mal olan ’Boğazlar Boğazımız, Kars-Ardahan Bel Kemiğimizdir.’ sözünü söyleyerek Ardahan’ın yurdumuz için ne kadar stratejik bir öneme sahip olduğun vurgulamıştır. Bu vesile ile ilimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın aziz topraklarını canları pahasına savunan ve milletimizin küllerinden yeniden doğmasını sağlayan tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum. Siz değerli halkımızın tekrar kurtuluş gününüzü kutluyor, tüm hemşerilerimizi kurtuluş programına davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ivana yine formunda! Ivana yine formunda!
PARTNERBoşanıyorlar!Boşanıyorlar!

Ardahan Namaz Vakitleri 22 Şubat Pazartesi

İmsak
05:22
Sabah
06:47
Öğle
12:28
İkindi
15:27
Akşam
17:58
Yatsı
19:18

Ardahan Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Pazartesi

Derman Eczanesi
Merkez
Budak Eczanesi
Gole
Tümünü Göster
Ardahan ECZANELER
Ardahan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bursa için sarı uyarı

Bursa için sarı uyarı

Kar ilçede çatıları çökertti

Kar ilçede çatıları çökertti

BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

Diğer Haberler

Hafta sonu yasak tanımayanlara ceza yağdı

Hafta sonu yasak tanımayanlara ceza yağdı

Kısıtlamadan muaf tutulan turistler Yalnızçam'da kayak yapmanın keyfini yaşadı

Kısıtlamadan muaf tutulan turistler Yalnızçam'da kayak yapmanın keyfini yaşadı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyeti seçildi

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyeti seçildi

Posof’ta kar hayatı olumsuz etkiliyor

Posof’ta kar hayatı olumsuz etkiliyor

Ardahan merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda piyasaya sahte içki sürdükleri iddiasıyla 6 kişi tutuklandı

Ardahan merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda piyasaya sahte içki sürdükleri iddiasıyla 6 kişi tutuklandı

Çıldır Kaymakamı Taş, Covid-19 aşısı oldu

Çıldır Kaymakamı Taş, Covid-19 aşısı oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.