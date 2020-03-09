Başkan Demir’den içme suyu ve logo açıklaması

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, son zamanlarda kamuoyunu meşgul eden içme suyundaki koku ve alüminyum oranı konularına değinerek, “Sağlık konusunda herhangi bir sıkıntı oluşturacak suyu, SASKİ halka içiremez. Derhal sistemi kapatır ve açıklamasını yapar” dedi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı İl Toplantısı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir Başkanlığında Belediye Meclis Salonunda yapıldı. Gündem maddelerine geçilmeden önce şehitler için saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okundu. Gündemde yer alan 36 maddenin tamamı oy birliği ile kabul edilerek ilgili komisyonlara havale edildi. CHP grubu tarafından meclise, “Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde (SASKİ) yapılan ihale ve içme suyuna karışan maddeler ile ilgili" soru önergesi verildi. Soru önergesindeki bazı sorulara cevap veren Başkan Mustafa Demir, “İçme suyuna kanalizasyon karıştı” ifadelerine ise sert tepki gösterdi.

“Tüm açıklamalar geçersizdir, doğru değildir, manipülasyondur”

SASKİ’nin sağlık konusunda herhangi bir sıkıntı oluşturacak suyu halka içiremeyeceğini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Belediyemiz özellikle su konusunun güvenliği, sağlıklı olup olmaması, metal oranlarının tahlillerde yüksek çıkması bir kısımda da koku ve bulanık olduğu şeklinde ifade edildi. Yerel ve ulusal basında da yer aldı. Hatta çok üzücü ve yazık, bir Samsun milletvekili TBMM’de içme suyuna ‘lağım’ karıştığı şeklindeki ifadesine muhatap olduk. Bir takım STK’lar ve odalar da kendi yaptıkları test sonuçlarını yayınladılar. Yasal olarak böyle bir tahlil ve izleme yetkisi yoktur. Niye yoktur çünkü onun numune alınmasından tutun, nereden alınacağı, ne kadar alınacağı, nasıl alınacağının bir mevzuatı var. Alınan numunenin bir defa güvenli olması gerekir. Başka bir STK, bir odanın numune alması tahlil yapması gibi bir şey söz konusu olamaz. Onlarla ilgili yasa, açıklamayla teminat altındadır. Her önüne gelen halkın genel sağlığını ilgilendiren konularla ilgili açıklama yapma yetkisi yoktur. Suyun vatandaşın sağlığını teminat altına alacak böyle bir prosedürü var. Sağlık konusunda herhangi bir sıkıntı oluşturacak suyu, SASKİ halka içiremez. Derhal sistemi kapatır ve açıklamasını yapar. Bu konudaki açıklama yetkisi İl Sağlık Müdürlüğü ve SASKİ tarafından yapılır. Bunun dışındaki tüm açıklamalar geçersizdir, doğru değildir, manipülasyondur, halkı tedirgin etmeye yönelik açıklamalardır. Özellikle 1 yıldır devraldığımız belediye yönetiminden rahatsız olan çevrelerin SASKİ’ye ve Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne olan güveni sarsma amaçlıdır. Bunu net bir şekilde ifade ediyorum” diye konuştu.