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Başkan Demir’den kuaför ve berberlere destek

ARDAHAN HABERLERİ  | 08.05.2020 10:23 | Son Güncelleme

11 Mayıs Pazartesi günü kuaför ve berber dükkanları Ardahan’da da yeniden faaliyete geçiyor.21 Mart tarihinde kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları ve 11 Mayıs Pazartesi günü Ardahan’da da yeniden faaliyete geçiyor.Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir esnafa destek çıkmak ve sağlıklarını korumak için harekete geçti.Ardahan’da bulunan kuaför, berber ve güzellik salonlarının her birine ücretsiz olarak maske ve dezenfektan dağıtılacak.Ayrıca isteyen her esnaf müşterilerin olmadığı bir vakitte kuaför ya da berber dükkanını dezenfekte ettirebilecek.

Başkan Demir’den kuaför ve berberlere destek

11 Mayıs Pazartesi günü kuaför ve berber dükkanları Ardahan’da da yeniden faaliyete geçiyor.
21 Mart tarihinde kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları ve 11 Mayıs Pazartesi günü Ardahan’da da yeniden faaliyete geçiyor.
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir esnafa destek çıkmak ve sağlıklarını korumak için harekete geçti.
Ardahan’da bulunan kuaför, berber ve güzellik salonlarının her birine ücretsiz olarak maske ve dezenfektan dağıtılacak.
Ayrıca isteyen her esnaf müşterilerin olmadığı bir vakitte kuaför ya da berber dükkanını dezenfekte ettirebilecek.

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Sabah
04:51
Öğle
12:11
İkindi
16:04
Akşam
19:20
Yatsı
20:56

Ardahan Nöbetçi Eczaneler 8 Mayıs Cuma

Derman Eczanesi
Merkez
Tanıs Eczanesi
Gole
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